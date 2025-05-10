拆息急回利好地產市道 匯豐看好新地嘉里

租金減按息回報或返正數

匯豐報告稱，本港1個月銀行同業拆息（HIBOR）跌至兩年低位，由4月底4厘急降至周四2.1厘，比去年底4.6厘更累跌2.5厘，預測地產股及綜合企業股表現將「跑贏」大市。如HIBOR維持低位，有望降低該兩個行業融資開支及改善派息比率。該行表示，由於HIBOR大幅下降，預計未來數月實質按揭利率將呈下降趨勢，或為樓價提供一定支持，因租金收益扣除按揭利率成本後的回報或重回正數，目前細住宅單位租金回報率升至超過3.4%，有望超過按揭利率水平。此外，儘管環球宏觀經濟不明朗，部分住宅用家或轉租為買，故新地的SIERRA SEA能在兩周內售出逾750伙。

匯豐給予新地及嘉里建設「買入」評級，目標價分別為109.6元及22.1元，較昨日收市價有約36.74%及12.98%的潛在升幅，因新地屬少數盈利透明度佳及股息穩定股份，嘉里建設所持本港及上海豪宅銷售表現有助盈利表現。富瑞環球股票策略主管Christopher Wood認為，港元觸強方金管局沽港元導致利息下調，如貨幣未能升值，升值壓力將趨向本地資產價格上升，提高住宅市道走出谷底機會，將新地納入其中國長倉股票組合內，剔除中國海外（0688）。美銀把恒地評級由「中性」上調至「買入」，目標價由22.7元上調至26.7元，較淨資產值折讓幅度收窄至40%，因該股股息率7.9厘，比其他本港地產股平均股息率5.4厘吸引，且HIBOR若回落1厘，預測恒地純利在現有基礎上可增6%。