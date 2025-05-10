明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

拆息急回利好地產市道 匯豐看好新地嘉里

【明報專訊】拆息急瀉，大行紛看好地產市道，匯豐研究發表報告指出，如果拆息持續維持低位，對企業及房地產市場都有潛在利好影響，並看好新地（0016）及嘉里建設（0683）股價。瑞銀預測，若按揭利率下跌，直至年底扣除按揭利息支出後的租金回報可提升至約1%，今年住宅租金將錄中至高單位數升幅。受消息刺激，新地昨升5%，嘉里建設升2.4%，恒地（0012）更升6.18%，但新世界（0017）逆市跌0.2%。

租金減按息回報或返正數

匯豐報告稱，本港1個月銀行同業拆息（HIBOR）跌至兩年低位，由4月底4厘急降至周四2.1厘，比去年底4.6厘更累跌2.5厘，預測地產股及綜合企業股表現將「跑贏」大市。如HIBOR維持低位，有望降低該兩個行業融資開支及改善派息比率。該行表示，由於HIBOR大幅下降，預計未來數月實質按揭利率將呈下降趨勢，或為樓價提供一定支持，因租金收益扣除按揭利率成本後的回報或重回正數，目前細住宅單位租金回報率升至超過3.4%，有望超過按揭利率水平。此外，儘管環球宏觀經濟不明朗，部分住宅用家或轉租為買，故新地的SIERRA SEA能在兩周內售出逾750伙。

匯豐給予新地及嘉里建設「買入」評級，目標價分別為109.6元及22.1元，較昨日收市價有約36.74%及12.98%的潛在升幅，因新地屬少數盈利透明度佳及股息穩定股份，嘉里建設所持本港及上海豪宅銷售表現有助盈利表現。富瑞環球股票策略主管Christopher Wood認為，港元觸強方金管局沽港元導致利息下調，如貨幣未能升值，升值壓力將趨向本地資產價格上升，提高住宅市道走出谷底機會，將新地納入其中國長倉股票組合內，剔除中國海外（0688）。美銀把恒地評級由「中性」上調至「買入」，目標價由22.7元上調至26.7元，較淨資產值折讓幅度收窄至40%，因該股股息率7.9厘，比其他本港地產股平均股息率5.4厘吸引，且HIBOR若回落1厘，預測恒地純利在現有基礎上可增6%。

相關字詞﹕瑞銀 新世界發展 嘉里建設 新鴻基地產 恒基地產 滙豐

上 / 下一篇新聞