1個月拆息跌穿2厘 港匯曾跌至7.779

港美隔夜息差急擴 吸引套息交易

隔晚英美達成貿易協議，推升美匯指數重回100以上，加上港元拆息低企，截至晚上8時，港匯報7.777，下跌42點子（1元等於1萬點子），自周二強方兌換保證水平貶值270點子。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，上月底月結加上佛誕長假期在即，亦有大型新股寧德時代上市在即的消息，推升短線港元拆息，套息交易拆倉推升港元至7.75。不過本港銀行體系總結餘急升，資金寬鬆不易受短期因素影響，加上美國聯儲局不急於減息，沒有需要迫切買入港元，現時已到吸引水平再次做套息交易。

外匯交易以隔夜息為指標，港元隔夜拆息昨跌至不足0.1厘，較4月30日大跌4.4厘，較美元隔夜拆息差距，由4月底高出0.09厘，急逆轉為低4.2厘。套息交易需要借取港元，至於能否推動港元拆息上升，李若凡稱借港元沽出難以推升拆息，而是需要港元有額外的需求，她認為至6月半年結，以及7月至8月港股派息高峰期，出現套息以外的季節性需求。另外若加上港股吸引資金流入，帶動港元重新上升，令現時沽出港元的套息交易再次拆倉，屆時亦會增加港元需求，預期1個月拆息現時在1.5厘至1.8厘盤整，至6月至8月再次回升至2厘以上，不過銀行體系總結餘已經回升至1700億元水平，所以1個月拆息也不會回到以往4厘水平。

雖然及後H按實際利率或回升至鎖息上限，不過李若凡稱若聯儲局在下半年減息，港元最優惠利率（P）很大機會一同下調，降低鎖息上限，屆時不需要1個月拆息大幅下跌，亦能帶動實際按息下跌。