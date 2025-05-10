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經濟

許濤接手徐敬YLH股權 變身TVB主要股東

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）大股東Young Lion Holdings（下稱YLH）出現股權變動。集團行政主席許濤接手原非執行董事徐敬手上的YLH股權，並繼續透過YLH間接持有TVB的25.02%或超過1.16億股。通訊事務管理局已經授出批准，TVB更獲YLH通知股權轉讓已於昨日完成，不過公告未見披露具體作價詳情。徐敬則自昨日起辭任非執董職務。

徐敬昨辭非執董 冀最壞時間已過

在許濤購入YLH股權前，並沒有在TVB持股。許濤透過公司回覆傳媒查詢時表示：「過去4年，TVB不斷推動改革，各方面的顯著成果有目共睹。我透過這次交易從徐敬先生手上購得Young Lion Holdings Limited股份，間接取得TVB股權，成為TVB重要股東，此項策略性舉措充分體現了我對TVB持續增長態勢及長期市值提升的堅定信心」。他亦代表董事局全體成員，衷心感謝徐敬在任內展現的專業操守及貢獻，也祝願他退休生活安康如意、事事順利。

至於徐敬，則因為健康狀况及退休計劃而辭任TVB非執董。他透過公司回覆稱：「完成此次交易後，考慮到健康情况，我將正式開展退休生活。我對許濤及TVB團隊充滿信心。這些年來，無論是在市場的高低起伏中，TVB都展示了其卓越的行業領導力。我衷心祝福TVB未來能夠取得更大的成就。」他回應本報查詢時亦稱「最近健康麻麻地，又咁嘅年紀」，他更說「希望（公司）最壞時間已過，同香港一樣」，並認為公司的發展要視乎香港經濟而定。

通訊局發稿表示，在交易完成後，YLH仍然是無綫（TVB）主要股東，而許濤則成為YLH持有無綫25.02%的有表決權股份的最終表決控權人。該局信納無綫會繼續遵守《廣播條例》及其免費電視牌照內對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。

翻查港交所股權披露網頁顯示，在2024年5月中旬徐敬及黎瑞剛各自的公司分別在YLH持股63.84%及36.13%。根據TVB股東大會通告，是次通訊局授出批准，剛好趕及在本周日之前提交與會的法定聲明書。相比徐敬在2020年8月27日獲通訊局批准入股YLH時TVB股價高見8.51元，TVB昨日收市價只有3.29元，在4年8個月內已跌了61.34%。

相關字詞﹕Young Lion Holdings 徐敬 許濤 電視廣播

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