馬士基降今年全球貨櫃貿易預測 最差料收縮1%

馬士基指出，到目前為止，貿易戰主要是中美問題，對世界其他地區影響不大。不過關稅措施已對4月貨櫃航運造成影響，隨着貿易戰升溫，中美貿易量雙向下降30%至40%。但與其他航運公司相比，馬士基面臨的風險仍然較小，因為其主要經營亞歐貿易航線。

安謀因關稅未發全年業績指引

此外，軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）（美：ARM）對截至6月底的第二財季預測，遜於市場預期，並以關稅政策的不確定性為由，未公布全年業績指引，其股價昨早段挫4%。

美國第一季的非農業勞動生產力折合成年率下跌0.8%，跌幅超出預期，也是2022年以來首次下滑，反映勞動力成本上升，企業利潤恐會受壓。不過受特朗普宣布與英國達成貿易協議提振，美股三大指數午夜前上漲，道指升逾300點。比特幣重上10萬美元大關。

（綜合報道）

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