英倫銀行減息1/4厘 委員現分歧

市場分析認為，央行投票結果分成三派，顯然是一次「鷹派減息」。掉期交易員將6月再次減息的概率，由原先預期的50%左右，下調至約20%。英鎊兌美元升0.35%至1.3342。英鎊兌港元在10.36算。

這是美國總統特朗普於4月初威脅向全球徵收「對等關稅」以來，英倫銀行首次議息。特朗普的舉措一度引發市場動盪，並促使國際貨幣基金組織（IMF）下調包括英國在內的多數主要經濟體的增長預測。英倫銀行預期，美國及其他國家提高關稅，將對英國經濟增長產生一定影響，強調前景仍未明朗。

行長貝利：堅持漸進審慎減息

英倫銀行強調，沒有預設的利率路徑，並維持對利率前景的「漸進和審慎」措辭。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱：「過去數周情况表明，全球經濟變幻莫測。因此我們要堅持漸進及審慎減息策略。」根據截至4月29日的數據，英倫銀行估計，美國關稅將在3年內使英國經濟規模減少0.3%，並推動通脹較快回落至2%目標。

美國和英國周四宣布達成貿易協議，降低英國向美國出口的部分貨品關稅。不過英倫銀行預期，英國經濟增長所受的拖累，約有三分之二源於關稅對世界經濟的廣泛影響，而非對英國貨品直接徵收關稅。

（綜合報道）

[國際金融]