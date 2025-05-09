「麻雀館大王」家族1.8億購劍橋道31號屋地

【明報專訊】九龍塘再錄屋地二手成交。資料顯示，九龍塘劍橋道31號屋地，地盤面積約5485方呎，可建樓面約9873方呎，上月以1.8億元售出，每方呎樓面地價約18,232元，較原業主2023年放售時叫價3.98億元大減2.18億元或55%。買家為萬略有限公司（THOUSAND POLICY LIMITED），公司股東及董事均包括「麻雀館大王」石鑑輝三子石炳濂等。原業主家族持貨逾70年，現獲利甚豐。
愉景灣複式1250萬沽 9年實蝕逾兩成
另外，愉景灣再錄二手蝕讓。中原地產分行經理丘祥麟表示，大嶼山愉景灣4期蘅峰蘅欣徑雙號座D室複式戶，實用面積1359方呎，3房1套間隔，連約550方呎天台，新近以1250萬元成交，實呎9198元。
上址原業主2016年1450萬元買入，持貨約9年，帳面蝕200萬元或14%，由於購入時須付樓價7.5%「辣稅」，連使費料實蝕約340萬元或約23%。
中原地產分行經理胡文翰表示，同區愉景灣5期頤峰峻山閣低層B室，實用面積592方呎，3房間隔，業主今年2月以450萬元購入，收樓即日便以1.9萬元租出，實呎租32.1元，現租金回報達5厘。
租客509萬購世宙兩房自住
租金與樓價表現背馳，吸引租客轉租為買。美聯物業助理區域經理張國成稱，元朗世宙3座低層J單位，實用面積425方呎，兩房間隔，獲買家以509萬元承接，實呎11,976元。買家原為區內租客，有見租金持續上升，市場選擇少，而樓價回落至合理水平而決定入市自住。原業主2019年600萬元購入，現帳面蝕讓約91萬元，連使費料實蝕約120萬元或20%。
另一方面，將軍澳景明苑有長情業主沽貨勁賺個案。美聯分行高級分區營業經理林健偉表示，景明苑曦景閣低層1室，實用面積554方呎，3房間隔，獲外區客以綠表價305萬元承接，實呎5505元。上述單位買家為綠表資格人士，原業主1988年5月以約30萬元未補價向房委會一手購入，持貨約37年，帳面獲利約275萬元，單位升值約9.2倍。
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