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經濟
2025年5月9日星期五
股市最前線
拆息續瀉 Ｈ按兩年首跌穿封頂息 1個月貼近兩厘 金管局：資金供求影響息率
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希慎華懋伙Foster + Partners 打造利園八期
港元定存客戶開立新戶口才獲高息
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【明報專訊】港元拆息急跌，1個月拆息跌至2.09厘見逾兩年半新低，1年定存年利率普遍下降低於3厘，而存戶要開立新戶口才獲得定存高息。
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