AWS實時監測體育比賽 冀在港更多合作

【明報專訊】亞馬遜（美：AMZN）旗下雲端分支AWS近年主打以數據驅動的數碼解決方案，AWS電競及體育科技全球戰略總監Paul Devlin表示，AWS將雲端服務與人工智能（AI）、數據分析結合，相關技術正協助體育賽事主辦方實時監測賽事狀况，並分析選手得分等。Paul Devlin稱，冀將相關體育科技應用於本港舉辦賽事，不排除與啟德體育園合作，冀未來一年內可公布更多與本港客戶展開相關合作。
F1等賽事已應用技術
Paul Devlin表示，AWS現時於全球客戶主要是體育賽事舉辦機構和娛樂企業，在港亦然。他表示，AWS能協助體育機構直接向觀衆傳遞高質素、低延遲且具互動的即時體育內容，相信可提升觀衆的現場參與感。此外，以技術貢獻廣告收入方面，他舉例稱，AWS會監測、分析運動賽事舉辦期間贊助商廣告於電視熒幕出現的頻率和時長，冀助體育機構獲取更多盈利機會。
目前上述技術已應用於F1等賽事，Paul Devlin表示，F1賽車每秒可生成100萬個數據點，精準捕捉數據點並分析賽事策略、賽車性能並呈現給觀衆一直較困難，而AWS會透過生成式AI工具，結合自然語言提示，助分析師生成F1歷史數據，並在幾秒內生成全球轉播所需的統計數據。