AWS實時監測體育比賽 冀在港更多合作

F1等賽事已應用技術

Paul Devlin表示，AWS現時於全球客戶主要是體育賽事舉辦機構和娛樂企業，在港亦然。他表示，AWS能協助體育機構直接向觀衆傳遞高質素、低延遲且具互動的即時體育內容，相信可提升觀衆的現場參與感。此外，以技術貢獻廣告收入方面，他舉例稱，AWS會監測、分析運動賽事舉辦期間贊助商廣告於電視熒幕出現的頻率和時長，冀助體育機構獲取更多盈利機會。

目前上述技術已應用於F1等賽事，Paul Devlin表示，F1賽車每秒可生成100萬個數據點，精準捕捉數據點並分析賽事策略、賽車性能並呈現給觀衆一直較困難，而AWS會透過生成式AI工具，結合自然語言提示，助分析師生成F1歷史數據，並在幾秒內生成全球轉播所需的統計數據。