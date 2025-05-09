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經濟

中芯首季純利飈1.6倍 華虹首季少賺88%

【明報專訊】 中芯國際（0981）與華虹半導體（1347）公布首季業績，兩者收入均錄得雙位數增長，但盈利表現分歧。中芯期內收入按年增28.4%至22.47億美元，純利大升1.6倍至1.88億美元；華虹收入升17.6%至5.41億美元，但純利下跌88.2%至375萬美元。

中芯料次季收入跌4%至6%

中芯首季毛利率按年增8.8個百分點至22.5%，按季微跌0.1個百分點。期內折合8吋標準邏輯晶圓銷量按年升15.1%至229.22萬片，而產能達97.33萬片，按季增2.7%。產能利用率方面，按年增加8.8個百分點至89.6%，按季亦升4.1個百分點。資本開支由去年第四季的16.6億美元降至14.16億美元。然而，公司預計第二季收入將按季下降4%至6%，毛利率亦預期收窄至18%至20%區間。

華虹方面，首季毛利率按年升2.8個百分點至9.2%，但按季回落2.2個百分點。從產品線來看，8吋晶圓收入跌3.7%至2.31億美元，12吋晶圓升40.8%至3.10億美元。折合8吋晶圓中，首季產能按年升5.6%至41.3萬片，產能利用率增11個百分點至102.7%，按季下降0.5個百分點。付運晶圓量按年升20%至123.1萬片。

季內資本開支為5.109億美元，其中4.782億美元用於華虹製造、1840萬美元用於華虹無錫，以及1430萬美元用於華虹8吋。

公司預計，第二季銷售收入介乎5.5億至5.7億美元，毛利率料介乎7%至9%。總裁白鵬表示，公司產能爬坡進展符合預期，有助帶動收入增長及產品組合優化。不過，他亦提到，受國際環境及政策影響，整體半導體行業仍面對需求不穩、採購成本波動及產業鏈重組等挑戰。

相關字詞﹕華虹半導體 中芯國際

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