百威亞太首季少賺逾18%

百威昨開市前公布業績，早段最多跌2%，收市報8.31元，跌1.8%，成交1.68億元。

中國市場持續疲弱 收入減13%

按地區業務劃分，中國市場方面，受業務佈局和即飲渠道（消費者可即時飲用產品的銷售渠道）的表現持續疲弱、庫存管理措施影響，加上基數較高，該地區收入減少12.7%。

不過，韓國市場因集團在4月加價前提前發貨，當地首季銷量因而呈雙位數增長，而即飲及非即飲渠道均表現強勁，收入亦呈雙位數增長。至於印度，集團稱高端和超高端組合銷量和收入繼續錄得增長。

首席執行官程衍俊於公告中指出，儘管中國市場表現因主要業務地區和渠道持續受行業表現放緩而影響，但依然看到在當地提升業務表現的機會，加上在韓國延續強勁的表現。

此外，據外電引述百威首席財務官Ignacio Lares在業績電話會議時表示，目前尚未觀察到美國關稅對消費行為產生任何變化，但集團只要專注於基本面、強化執行力，就能在一定程度上抵禦關稅的潛在影響。