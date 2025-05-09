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經濟

老鋪黃金折讓8%配股 集資27億 分析：股份升幅大 投資者要求參投可理解

【明報專訊】再有半新股於股價飈至高位抽水，於去年6月上市、年初至今暴升逾16倍的黃金首飾商老鋪黃金（6181），昨開市前宣布配股集資，配售價630元、較周三收市價折讓8%，集資27.15億元，較公司首次公開招股（IPO）集資額10.42億元高出1.6倍。有分析認為，股份過去一年升幅「跨張」，有投資者要求公司折讓配股從而參與投資亦屬理所當然。

明報記者 江陵凱

老鋪黃金是次配售431萬股新H股，分別佔已擴大後H股及總股數的3.09%及2.5%。

較IPO集資額高1.6倍

集團稱，擬將配售集資所得的八成金額，用於發展核心業務，繼續加速開拓內地門店，覆蓋不同的城市及高端商業中心的消費群體，所得款項用途包括租金開支、裝修開支、存貨成本以及新開門店所需的員工招聘及培訓費用。另外兩成資金用於補充流動資金及一般企業用途。

股價上月初曾升至881元高位

去年6月以招股價40.5元掛牌的老鋪黃金，於上市以來已發兩次盈喜、去年純利亦按年升2.5倍的各種好消息帶動下，老鋪黃金股價節節上升且屢創新高，更於4月2日升至881元達歷來的股價高位。

香港股票分析師協會理事溫傑認為，剛上市的半新股於IPO時所籌集的資金，理應沒那麼快耗盡，但對於過去近一年升幅「誇張」的老鋪黃金，有投資者要求公司折讓配股從而參與投資，亦屬理所當然。

今年以來，已有多隻近兩年上市的半新股進行配新股融資，當中亦屢見科技公司的身影，例如循18C上市規則的特專公司晶泰（2228）及黑芝麻智能（2533），另亦見人工智能公司第四範式（6682）及內地解決方案提供商邁富時（2556），上述4間公司今年以來透過配股集資的金額，亦已超越IPO時的集資額（見表）。此外，內地機械人公司優必選（9880）在2023年底上市以來，亦已4次配售新股、籌近20億元。

溫傑表示，難以預期未來會否再有半新股配股集資，但未有盈利且資金需求大的科股股，其配股集資的誘因則較大。

相關字詞﹕科技股 黑芝麻 晶泰 半新股 黃金 集資 批股 配股 老鋪黃金

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