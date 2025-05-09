標普：人行寬貨幣政策 內銀淨息差受壓

標普認為，中國最新一次下調政策利率，是寬鬆周期的一部分，此周期料持續到2026年，內銀的利潤和回報將因此受壓。具體而言，該機構預計今年中國政策利率將下調0.5厘，2026年將進一步下調0.3厘。

摩通料內銀整體影響不大

標普稱，內銀已努力應對今年經濟增長可能放緩問題，貿易緊張局勢正影響中國的就業和部分行業，違約風險因此上升。不過，標普亦提到，內銀撥備較高，有助抵消部分盈利壓力。標普預計，商業銀行的平均資產回報率將從2024年的0.63厘降至2027年的0.48厘。若銀行於過去的超額撥備周期中未曾降低撥備，則及後撥備降幅可以更多，對盈利正面。

另一邊廂，摩根大通發表報告稱，包括人行等金融監管部門日前推出的措施料將對市場有正面影響。談及人行將結構貨幣政策工具利率下調0.25厘時，摩通認為內銀的債務成本將因此降低；此外流動性支持增加（透過支持金融機構發行科技創新債券等舉措）及利率下降的情境下，內銀相關貸款的資產質素憂慮料可獲緩解。