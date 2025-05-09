恒指漲84點締六連升 成交不足1900億

北水連續兩日淨流出 逾7個月首見

隔晚美股上升，恒指昨低開102點，其後大市一度升287點，但升近23,000點見阻力，最終收報22,775點，升84點或0.4%。國指升58點或0.7%，收報8300點；科指升28點或0.6%，收報5228點。北水連續第二日淨流出，淨沽減少至23.85億元，兩日累計流出102.5億元，對上一次連續兩日淨流出是去年9月24及25日。騰訊（0700）、小米（1810）及中芯（0981）分別被淨沽11.8億元、8.41億元及6.97億元。

科技股回穩，騰訊、美團（3690）齊升1.7%，小米升1.4%，阿里巴巴（9988）、京東（9618）靠穩。汽車股做好，吉利（0175）計劃私有化旗下極氪，股價升4.4%，理想汽車（2015）升5%，為升幅最大兩隻藍籌；小鵬（9868）升1.7%，比亞迪（1211）、蔚來（9866）齊靠穩。康師傅（0322）挫逾4%，是表現最差藍籌。

中銀香港投資管理總經理王兆宗表示，近期美國聯儲局官員言論均傾向觀望美國出台政策對通脹的影響，倘若勞動市場明顯轉差或經濟出現衰退風險，才會釋出降息預期，貿易政策的不確定因素已開始影響企業產能及民眾消費預期。近期資金流入香港，亦反映部分投資者分散風險的部署，在地緣政治及貿易政策持續不確定的背景下，預料港匯偏強的趨勢會持續。

分析：維持股債平衡 分散地區板塊風險

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡認為，聯儲局傾向等待消費及就業等經濟數據表現走弱才會減息，這令市場對減息預期的憧憬降溫，相信投資市場將暫時保持觀望。她認為未來投資策略最重要的是維持股債平衡，分散地區及板塊風險，投資組合可加入短至中年期的高評級債券，以及黃金、日圓等避險資產。

另外，大和資本指出，「國家隊」及北水支持下，A股和港股在過去1個月迅速收復由關稅引發的跌幅，其中南向投資者偏愛內需和高息股，在國際環境不穩下，人行的貨幣寬鬆政策將令5月份流動性環境保持寬鬆。