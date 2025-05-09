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經濟

聯儲局維持利率不變 稱關稅令通脹失業風險升

【明報專訊】美國聯儲局本港時間周四（8日）凌晨公布，維持聯邦基金利率目標在4.25厘至4.5厘不變，符合市場預期。是次為總統特朗普上月初公布「對等關稅」後首次議息，現時美國正與多地就關稅談判。聯儲局主席鮑威爾表示，是次關稅範圍規模肯定會令通脹和失業上升的風險提高，若關稅最終維持在現時水平，或將實現降低通脹目標的時間延遲至明年。由於通脹仍高於目標，並預測通脹率短期可能再次上升，當局無法「先發制人」減息。

特朗普再轟鮑威爾行動太遲

相對3月議息聲明，聯儲局在本月增加經濟前景「進一步」不明朗，並指「更高失業和通脹的風險已經上升」的說法。美國第一季GDP按季意外下跌0.3%，不過議息聲明維持「經濟活動維持穩定擴展」，並加上數據「受淨出口影響」 的說法。鮑威爾認為，現時判斷需要偏向「穩定就業」還是「穩定物價」仍然為時尚早，目前利率政策只是適度限制，利率處於良好水平，當局正在等特朗普關稅政策明朗化，又指美國經濟保持韌性，當局可以進一步觀望。

特朗普昨日則再次在社交媒體炮轟鮑威爾行動太遲，稱油價、能源價格大跌，食品、雞蛋等幾乎所有成本均在下降，幾乎出現沒有通脹，關稅收入亦在湧入美國。

利率期貨反映市場對聯儲局在6月減息的預期進一步降溫，芝商所FedWatch工具顯示，昨晚預期聯儲局6月不減息的概率，較周二上升約11個百分點至79.8%（見表），昨晚預期7月減息概率為54.7%，惟預期續不減息的概率上升11.71個百分點至33.6%。現時市場主要預期，美國至今年底將減息3次或以上，概率近69%。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，近期數據包括上周五非農就業報告，顯示美國經濟趨勢穩健，有助聯儲局維持當前立場。下月議息前美國僅有另一組就業數據公布，因此認為減息的可能性很低，除非數據顯著惡化，否則難以證明減息的合理性，而7月則是聯儲局考慮減息的窗口，具體取決於進一步的數據和白宮的政策發展。

相關字詞﹕對等關稅 鮑威爾 減息 關稅 聯儲局 特朗普

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