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經濟
2025年5月8日星期四
股市最前線
人行罕見減息降準齊發穩經濟 降準0.5百分點釋萬億資金 政策利率減0.1厘
房貸利率普遍減1/4厘 針對出招穩樓市
恒指高開507點後近平收
中央重提房託納滬深港通 領展升6.7%見7個月高
寧德時代招股價折讓或小於一成
1個月拆息大跌逾半厘 貼近3厘 匯豐：港元流動性增 料拆息傾向下行
港食肆首季收益跌0.6% 中式餐館表現最差
港上月PMI持平48.3 營運信心4年半最差
吉利溢價14%私有化極氪 上市1年後從美退市
大酒店首季大中華區出租率55% 平均房租跌12%
叮咚買菜為惠康供貨 首年銷售目標1億
匯豐本月20日起 全面更新流動理財App
初創研超聲波無創導入藥物醫眼底病
專攻超聲波技術 未來公布多種應用
迪士尼阿布扎比建主題樂園 全球第7個 股價早段飈一成
任永力警告美元沽壓 恐達2.5萬億美元
巴菲特：未來50年不會售日本商社持股
張兆聰：新世界有冷吼價值
港元定存富融1個月年利率6.88厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：太平洋航運上落格局待突破
劉思明：政策未推動特定主題 港股續現輪動格局
周顯：政治凌駕一切
湯文亮：網紅店都有賣點
SIERRA SEA第3輪128伙即日售罄 不足兩周781伙近沽清 項目1B期昨上樓書涉794伙
天瀧兩日連沽3伙 套現逾1.1億
寶珊道1號特色戶1.8億沽 創屋苑新高
呂宇健4日兩度入市 273萬購荃中1房銀主盤
仲量聯行：細戶佔明年落成量近六成
新地apm 20周年舉行《獵金遊戲》首映禮
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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人行罕見減息降準齊發穩經濟 降準0.5百分點釋萬億資金 政策利率減0.1厘
房貸利率普遍減1/4厘 針對出招穩樓市
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