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經濟
國際金融

任永力警告美元沽壓 恐達2.5萬億美元

【明報專訊】知名外匯分析師、Eurizon SLJ Capital行政總裁任永力（Stephen Jen）警告，隨着亞洲國家開始沽出以往囤積的美元，美元恐將面臨高達2.5萬億美元的「雪崩式」沽壓。任永力的報告指出，由於亞洲地區長期錄得與美國的貿易順差，亞洲出口商及投資者多年來可能已積累大量美元。隨着美國主導的貿易戰持續，一些亞洲投資者可能會將大量美元匯回本國，以避開美元貶值的壓力，引發資金大規模流出美元。

美開始減息 1萬億美元或匯回中國

任永力估計，亞洲出口商及企業持有的美元可能極其龐大，規模可能高達2.5萬億美元，令美元兌亞洲貨幣構成大幅貶值的風險。任永力曾表示，當美聯儲開始減息，中國企業可能會沽出大量美元計價資產，大約1萬億美元的資金可能會匯回中國。

由於特朗普推動重塑全球貿易秩序，令美元資產的吸引力受到挑戰。摩根大通本周早前亦指出，亞洲出口商多年貿易順差所積累的巨額美元資產開始匯回本國，被視作亞洲貨幣近日轉強的重要推手。此外，美銀的數據分析顯示，在截至4月30日的一周，投資者從美股撤出89億美元資金。與此同時，歐股有34億美元的資金流入，而日股則流入了44億美元資金，為去年4月以來，流入日本股市資金最多的一周。

候議息結果 美股三大指數個別發展

不過，美銀歐洲、中東和非洲市場主管Brian Weinstein表示，沒有足夠證據顯示，資本正從美國向歐洲等地大規模永久轉移。投資者等待美聯儲凌晨公布議息結果，以及貿易談判的進展，美股三大指數昨早段個別發展。

（綜合報道）

[國際金融]

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