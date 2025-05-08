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經濟

大酒店首季大中華區出租率55% 平均房租跌12%

【明報專訊】大酒店（0045）公布，2025年第一季大中華地區半島酒店客房出租率55%，按年增4個百分點，按季跌14個百分點。區內酒店平均可出租客房收入為2211元，按年跌近5%，平均房租為4014元，按年跌11.9%。集團稱，地緣政治緊張，下半年業務前景相對不明朗，不過仍期望香港旅遊業繼續增長，並對未來一年持謹慎樂觀態度。

山頂纜車凌霄閣等業績超預期

大酒店主席米高嘉道理表示，今年首季大中華地區業務表現各異。香港半島酒店受惠於本港在3月舉行的多個大型活動，業績表現較佳，惟酒店整體業務表現仍偏軟。淺水灣影灣園、山頂纜車及凌霄閣則錄得超出預期的業績。他續稱，目前營商環境下集團各項業務的前景大致穩定，展望未來一年，對酒店分部和商用物業仍持謹慎樂觀態度。

談及貿易戰影響時，米高嘉道理表示難以預測，惟稱集團業務分散，會做好風險管理。大酒店行政總裁胡偉成（Benjamin Julien Arthur Vuchot）補充，料貿易戰影響要幾個月後才能顯現，但大酒店經營百年，過去已見盡風浪，未來將保持審慎，並密切關注關稅政策落實情况。對於剛過去的五一長假期，他指出見及有國際遊客到訪香港，香港及大部分亞太區內的半島酒店在五一長假期均表現不俗。

胡偉成於今年3月出任大酒店行政總裁，他稱自己在港居住多年，對港有深厚情感、又提及上任後有三大目標，分別是確保集團財務穩健、深入了解風土人情以及提升營運管理質素。

相關字詞﹕米高嘉道理 營商環境 假期 酒店 旅遊業 貿易戰 關稅 香港 大酒店

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