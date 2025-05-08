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經濟

1個月拆息大跌逾半厘 貼近3厘 匯豐：港元流動性增 料拆息傾向下行

【明報專訊】港元近期多次觸發強方兌換保證，金管局本月四度承接美元沽盤，總共動用1294億元入市買美元，銀行體系總結餘今日已升至1741億元。昨天港元拆息再次全線下跌，與樓按掛鈎的1個月拆息更大跌0.5751厘，跌至3厘邊緣（見圖）。匯豐發報告稱，強方兌換保證觸發後增加港元的流動性，將令資金池足以應付接下來不同原因所產生的港元需求，故認為港元拆息傾向下行、而非上行。

明報記者 江陵凱

匯豐指出，股票市場交易量往往與股票表現成正比，而據路透社報道寧德時代（深：300750）最快於下周開始在港招股，並料集資400億元左右，匯豐暗示表現較好的寧德，將會帶動本港股市交投暢旺，從而或將推升港元拆息。

料港匯或再觸發強方兌換保證

不過報告亦指出，上市公司派息高峰期應於5月底開始，預料派息金額達1100億元，而銀行體系總結餘約為1600億元（匯豐發報告時仍未計及最新一次金管局入市127.88億元），對比起上周的銀行體系總結餘水平，現時應可應付即將出現會推動港元需求上升的事件。

匯豐補充，當考慮到港元拆息走向時，仍不能排除港元會再觸發強方兌換保證，進一步增加港元資金池，匯豐指港元會否再觸發強方兌換保證，則取決於市場參與者沽美元、買港元的意欲。匯豐稱，該行亞洲外匯團體亦預料，於上市公司派息期及寧德的IPO期間，將增加港元需求，料近期港匯將貼近7.75強方兌換水平，並仍有機會再觸發強方兌換保證。

渣打：港股做好 港元需求增

渣打銀行香港、大中華及北亞區金融巿場及戰略客戶主管曾繼志稱，巿場對港元需求增加，因香港股票巿場做好及氣氛熾熱，據資料顯示，首4個月間，北水平均每月流入達1430億元人民幣，較去年同期增加近兩倍。他續稱，部分中資企業提早派息、有知名中企進行IPO，以及市場因地緣政治而分散投資貨幣，均增加對港元的需求。

港元拆息昨日繼續全線下跌，與樓市有關的1個月拆息亦連續兩日以較快速度下跌，昨跌57.51點子（1厘等於100點子）至3.08厘，見2023年4月21日後低位。隔夜拆息幾乎跌近1厘，大跌91.49點子至2.49905厘。與銀行資金成本有關的3個月拆息，跌35.83點子至3.38292厘。

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