寧德時代招股價折讓或小於一成

報道指出，寧德時代正與投資者會面，為下周即將啟動的簿記建檔做準備。有投資者敦促寧德時代將香港招股價定為至少比A股價格低10%。消息人士續稱，寧德時代希望基石投資者和錨定投資者認購約一半新股。彭博社引述消息稱，卡塔爾投資局（QIA）、中石化 （0386） 和高瓴投資正考慮參與寧德時代香港IPO，涉及認購金額數億美元。另外，寧德時代也正在與科威特投資局（KIA）等其他機構磋商。報道提到部分機構會作為基石投資者認購股票，而其他機構按常規的國際配售形式參與認購。

彭博社另一則報道引述消息人士稱，小鵬汽車（9868）考慮分拆旗下飛行汽車公司「小鵬匯天」在香港或美國上市，已邀請投行參與。目前上市計劃仍在討論中，小鵬不予置評。據小鵬匯天官網，公司成立於2020年，是亞洲規模最大的飛行汽車公司，其位於廣州開發區的量產工廠計劃於今年10月竣工投產。

滬上阿姨暗盤飈六成

今日上市的內地茶飲品牌滬上阿姨（2589）及A+H新股、光伏電池製造商鈞達股份（2865）昨暗盤表現兩極。滬上阿姨暗盤反應熾熱，於三大交易場均升逾六成，獲分貨的投資者一手帳賺逾2000元。滬上阿姨共接獲12.76萬份有效申請，一手中籤比率10%；認購12萬股、涉資約1378萬元的「頂頭槌飛」達1631張，所有甲組有效申請若有獲分發均只得1手。鈞達暗盤表現偏軟，介乎跌2.7%至無升跌。此外，昨日首掛的博雷頓（1333）昨收報24.9元，較定價18元升38.3%。

博雷頓昨首掛升38%

昨日，另外有新加坡miRNA技術公司覓瑞（MiRXES）第四度遞表申請上市，中金（3908）及建銀國際為聯席保薦人。

明報記者 邱潤青

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