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經濟

恒指高開507點後近平收

【明報專訊】中央再度推出減息降準等招數全方位撐市，加上中美確認將展開貿易談判，但刺激不似預期，港股A股均高開低走，恒指高開逾500點後，升幅急收窄，午後升幅縮至不足百點，最終以全日低位收市，微升不足30點，收報22,691點，二萬三關得而復失。小米（1810）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）為首重磅科技股高位回吐壓力大齊倒跌，降準紓內銀息差收窄壓力，撐A股措施亦支持內險靠穩。但北水趁好消息出貨，昨轉走資近80億元。

北水趁機出貨 走資近80億

隔晚美股下跌，但港股開市前中央推十招撐經濟，加上中國國務院副總理何立峰周五起訪問瑞士4天，其間將與美國財長貝森特會談，市場憧憬中美關稅戰有望緩和，恒指昨早高開507點後，曾進一步升534點至23,197點，創超過1個月高位。但高位有獲利盤湧現，大市升幅逐步收窄，尾市更幾乎蒸發所有升幅，恒指最後以全日最低位收市，升29點或0.1%，連續第5個交易日上升，成交增至2401億元。國指倒跌19點或0.2%，收報8242點；科指亦倒跌39點或0.8%，收報5200點。

國指科指收市倒跌

北水轉淨沽78.7億元，騰訊、小米分別錄得淨沽27.83億元及20.26億元，阿里及中芯國際（0981）亦分別被淨沽9.55億元及5.91億元，建行（0939）、美團（3690）則獲北水淨買6.7億元及3億元。北水淨沽下，大型科技股普跌，騰訊跌1.1%，阿里及小米跌超過2%，美團微升0.36%。人行同步減息降準，紓緩內銀息差壓力，建行升2%，中行（3988）升1%；中央再出招救市利好保險股，友邦保險（1299）及中壽（2628）升1%至2%。

有指美國總統特朗普下周宣布有關藥品關稅措施，生物醫藥股受壓，其中藥明生物（2269）跌6.7%，成跌幅最大的藍籌。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，雖然中央再出招撐市，但不少招數屬預期之內，未有為市場帶來太大刺激，反而有投資者趁好消息獲利。他續稱，相對中央出招，投資者更關注聯儲局議息結果和主席鮑威爾講話及中美財金官員將在瑞士進行的會談，預料大市短期將於22,000至23,000點窄幅上落。

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