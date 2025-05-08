明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

仲量聯行：細戶佔明年落成量近六成

【明報專訊】甲類住宅（即實用面積約431方呎或以下）供應持續增加，據仲量聯行昨公布《香港住宅銷售市場綜述》指出，自2021年樓市踏入下行周期後，發展商因應市場需求變化而調整發展策略，發展銷售較有保證的甲類住宅。

仲量聯行研究部資料顯示，過去10年，甲類住宅單位的落成量由2014年2160伙，佔當年私宅總落成量13.7%，飈升至去年的10,794伙，佔總落成量約44.5%，而今年及明年將進一步增加，今年及明年預計將分別有11,065伙（佔總落成量53%）及11,553伙（約57.5%）甲類住宅落成。

市况疲弱細戶銷情有保證

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，關稅戰持續發酵，為香港經濟前景蒙上陰影，加上息口波動與宏觀經濟不穩，準買家普遍採取防守策略，推遲入市計劃，或轉購入面積細小、入場門檻較低的單位。李又稱，政府大幅減少針對400萬元以下物業的印花稅，令細價物業成為跌市中風險較低的選擇，對發展商而言，現時市况疲弱，細價物業可以針對更廣泛的客戶群，銷售較有保證，預期短期至中期而言，發展商仍會較傾向興建細單位。

值得留意，過去3年樓價下滑，普遍發展商的投地意欲不大，大型發展商則尚有不少土地儲備，造就今年至明年間，60%新盤單位來自新地（0016）、長實（1113）及恒地（0012）三大發展商，較2023至2024年不足40%的比例顯著提升。

相關字詞﹕李遠峰 《香港住宅銷售市場綜述》 仲量聯行

上 / 下一篇新聞

人行罕見減息降準齊發穩經濟 降準0.5百分點釋萬億資金 政策利率減0.1厘
人行罕見減息降準齊發穩經濟 降準0.5百分點釋萬億資金 政策利率減0.1厘
房貸利率普遍減1/4厘 針對出招穩樓市
房貸利率普遍減1/4厘 針對出招穩樓市
恒指高開507點後近平收
恒指高開507點後近平收
中央重提房託納滬深港通 領展升6.7%見7個月高
中央重提房託納滬深港通 領展升6.7%見7個月高
寧德時代招股價折讓或小於一成
寧德時代招股價折讓或小於一成
1個月拆息大跌逾半厘 貼近3厘 匯豐：港元流動性增 料拆息傾向下行
1個月拆息大跌逾半厘 貼近3厘 匯豐：港元流動性增 料拆息傾向下行
港食肆首季收益跌0.6% 中式餐館表現最差
港食肆首季收益跌0.6% 中式餐館表現最差
港上月PMI持平48.3 營運信心4年半最差
港上月PMI持平48.3 營運信心4年半最差
吉利溢價14%私有化極氪 上市1年後從美退市
吉利溢價14%私有化極氪 上市1年後從美退市
大酒店首季大中華區出租率55% 平均房租跌12%
大酒店首季大中華區出租率55% 平均房租跌12%
叮咚買菜為惠康供貨 首年銷售目標1億
叮咚買菜為惠康供貨 首年銷售目標1億
匯豐本月20日起 全面更新流動理財App
匯豐本月20日起 全面更新流動理財App
初創研超聲波無創導入藥物醫眼底病
初創研超聲波無創導入藥物醫眼底病
專攻超聲波技術 未來公布多種應用
專攻超聲波技術 未來公布多種應用
迪士尼阿布扎比建主題樂園 全球第7個 股價早段飈一成
迪士尼阿布扎比建主題樂園 全球第7個 股價早段飈一成
任永力警告美元沽壓 恐達2.5萬億美元
任永力警告美元沽壓 恐達2.5萬億美元
巴菲特：未來50年不會售日本商社持股
巴菲特：未來50年不會售日本商社持股
張兆聰：新世界有冷吼價值
張兆聰：新世界有冷吼價值
港元定存富融1個月年利率6.88厘
港元定存富融1個月年利率6.88厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：太平洋航運上落格局待突破
技術取勝：太平洋航運上落格局待突破
劉思明：政策未推動特定主題 港股續現輪動格局
劉思明：政策未推動特定主題 港股續現輪動格局
周顯：政治凌駕一切
周顯：政治凌駕一切
湯文亮：網紅店都有賣點
湯文亮：網紅店都有賣點
SIERRA SEA第3輪128伙即日售罄 不足兩周781伙近沽清 項目1B期昨上樓書涉794伙
SIERRA SEA第3輪128伙即日售罄 不足兩周781伙近沽清 項目1B期昨上樓書涉794伙
天瀧兩日連沽3伙 套現逾1.1億
天瀧兩日連沽3伙 套現逾1.1億
寶珊道1號特色戶1.8億沽 創屋苑新高
寶珊道1號特色戶1.8億沽 創屋苑新高
呂宇健4日兩度入市 273萬購荃中1房銀主盤
呂宇健4日兩度入市 273萬購荃中1房銀主盤
新地apm 20周年舉行《獵金遊戲》首映禮
新地apm 20周年舉行《獵金遊戲》首映禮