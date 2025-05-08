寶珊道1號特色戶1.8億沽 創屋苑新高

上述寶珊道1號頂層複式戶，實用4373方呎，6房3套間隔，連2,726方呎天台及泳池，原以約2.75億元放售。市場消息稱，單位最新以約1.8億元易手，實呎41,162元，成交價創屋苑新高。惟若以呎價計，則較2021年時同座一個實用2328方呎標準戶成交實呎42,904元低約4%，該標準戶當年成交價為9988萬元。今次最新沽貨之原業主，早於2003年7080萬元一手購入，帳面勁賺1.092億元或逾1.5倍。

貝沙灣洋房1.58億沽 實呎4.8萬

另市場消息稱，貝沙灣3期單號洋房，實用3308方呎，則以約1.58億元易手，實呎47,763元。資料顯示，屋苑同期數單號洋房，實用3953方呎，2022年曾以3.63億元售出，實呎91,829元，即最新洋房成交價較高峰期大跌48%。今次易手物業，原於2004年以約6030萬元一手獲買家以公司名義購入，及後公司董事曾出現變動，最新成交價較22年前一手價高出9770萬元或1.6倍。

禹銘前高層9680萬放售陽明複式

同屋苑亦有投資者低價沽貨。市場消息稱，投資者翁文通或相關人士持有的貝沙灣6期1座極低層B室，實用459方呎，1房間隔，最新以約779萬元售出，為2015年4月、即近10年來屋苑首度跌穿800萬元水平，並為2012年7月成交價新低。屋苑對上一個最低成交價，同為今次售出之單位，2012年7月、即近13年前由翁文通或相關人士以758萬元購入，現帳面獲利21萬元或2.8%，未計及期內租金收入，料實蝕約25萬元使費或3%。

此外，第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，大潭陽明山莊4座18至19樓31室複式戶連兩車位，實用共3244方呎，3房3套間隔，叫價9680萬元放售，實呎29,840元。資料顯示，上述物業由禹銘前董事總經理馮耀輝及相關人士2008年以4750萬元購入，現放售價較當年購入價高約4930萬元或逾1倍。