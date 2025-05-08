天瀧兩日連沽3伙 套現逾1.1億

必嘉坊‧曦匯母親節推售15伙

此外，恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民表示，紅磡必嘉坊．曦匯周日（5月11日）母親節將推出15伙，包括14伙一房及1伙兩房戶，折實463萬元、呎價18,443元起；同系長沙灣西洋菜北街曉柏峰，A座26樓A1室、兩房一套特色戶昨招標以1268萬元售出，實用539方呎連154方呎平台，以及347方呎天台，呎價逾2.35萬元。

另華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，昨錄3宗兩房戶成交，包括2B座25樓C室及第2B座23樓C室，同屬實用522方呎，成交價1409.83萬及1385.25萬元，呎價約2.7萬元及2.65萬元。另2B座1樓C室平台特色戶，實用479方呎，連220方呎平台，成交價1186.41萬元，呎價約逾2.47萬元。至於鄰近港鐵深水埗站的萬科（香港）海壇街連方II，昨開放現樓示範單位予傳媒參觀。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，連方系列至今累售288伙，套現逾23億元，其中連方II本周將續展開交樓程序。