種植道屋地放售 意向價3.98億

上述種植道25號豪宅項目屬獨立地段，地盤面積約為6040方呎，現設有一座4層高連車庫的住宅大廈，總實用面積約8499方呎。世邦魏理仕資本市場部資深董事黃懿誠指出，若地盤再重建發展，地積比率或可超過一倍（以政府最終批核為準），較一般山頂物業的密度為高，而項目可同時享有維多利亞港及南區海景。

現住宅樓面近8500呎

黃懿誠續稱，業主持貨已有30多年，今次屬首次正式推出發售，意向呎價為46,829元，較山頂一般8萬至10萬元呎價更為吸引，同時相信為山頂市場上，暫時唯一4億元內的屋地出售，買家購入後可以考慮全幢翻新，打造特色大宅，同時亦具潛力與鄰近地盤合併作較大型發展，預計物業將吸引本地及內地富豪、本地財團、發展商的興趣。

iCITY單位1.25萬獲承租 呎租28元

工商物業市况方面，中原（工商舖）工商部高級區域營業董事梁志輝表示，葵涌新式工廈項目iCITY，新近錄得一宗租賃成交，有關單位為5樓05室，面積約444方呎，以月租約1.25萬租出、呎租約28元；以業主早前購入價399萬元，現享租金回報3.8厘。梁續稱，iCITY目前市場租金水平約1.2萬元至1.6萬元不等，呎租約31元。