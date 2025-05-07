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經濟

香港地產

城市花園3房758萬沽 5個月賺百萬 旺角60年舊樓 1個月升值9%

【明報專訊】雖然經濟前景未明朗，但部分投資者早前趁低位購入「平價貨」後，近日將單位轉手獲利離場，其中北角老牌屋苑城市花園，有買家於去年底購入一伙3房單位後，持貨約5個月，帳面賺逾100萬元；此外，有投資者「Full Pay」購入旺角一個樓齡約60年的舊樓單位後，持貨僅一個月料淨賺24萬元，或為近日持貨期最短的成交個案。

明報記者

資料顯示，城市花園第14座低層A室，實用568方呎3房1套間隔、望內街景，上月以758萬元成交、實呎13,345元，新買家姓名採普通話拼音，料具內地背景。原業主中英文名字與區內一名資深地產代理相同，或為同一人，於去年11月以650萬元購入，曾為單位進行翻新，帳面賺108萬元或17%，即使扣除各項使費料仍賺約75萬元或12%。

另資料顯示，樓齡60年的旺角洗衣街139號國際大廈，一個實用640方呎中層戶，原於3月以360萬元售出、至4月份，再以392萬元易手、實呎6125元。資料顯示，原業主購入單位後未有借貸紀錄，料屬「一筆過」購入，單位於約1個月內帳面賺32萬元或9%，即使扣除買賣佣金等，料仍獲利約24萬元或7%。

內地專才1450萬購半島豪庭3房戶

中原分區營業經理袁顯岸表示，紅磡半島豪庭第5座中層B室，實用932方呎3房1套間隔，以1450萬元易手、實呎1.55萬元，據悉新買家為內地專才；原業主2005年以659.2萬元購入，帳面賺790.8萬元或1.2倍。

新界方面，美聯助理區域經理張國成表示，元朗錦田峻巒第15B座一伙中高層實用925方呎、3房1套單位，以905萬元易手、實呎9784元；原業主2017年以約1368萬元一手購入，帳面蝕約463萬元或34%，連使費及發展商當年提供回贈計，料原業主實蝕約413萬元或30%。

峻巒連錄兩宗3房單位蝕讓成交

與上述單位同層的第15B座另一個單位，據悉由同一家族成員持有，實用716方呎3房1套間隔，則以705萬元易手、實呎9846元；原業主2017年以1088萬元一手購入，帳面蝕約383萬元或35%，連使費及發展商回贈計，料原業主實蝕343萬元或32%。換言之，沽出上述兩伙，該家族套現1610萬元。

御龍山3房售1298萬 一年跌價一成

美聯高級營業經理張銘新指出，火炭御龍山第6座低層B室，實用891方呎3房1套間隔，以1298萬元易手、實呎1.45萬元；資料顯示，單位樓下一層B室，去年5月成交價1448萬元，意味同類單位一年貶值150萬元或一成；至於是次成交單位的原業主，於2018年以1540萬元購入，帳面蝕242萬元或16%，連使費料實蝕約328萬元或21%。

相關字詞﹕御龍山 峻巒 半島豪庭 國際大廈 城市花園

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