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經濟
2025年5月7日星期三
湯文亮 茶餐廳手記
投資策略
余偉文：拆息料續跌 減供樓者負擔 金管局連番注資 銀行結餘創近3年高位
外匯基金首季虧轉盈 投資收入達672億
內地預告今出台挺市場措施 夜期轉高水
財新服務業PMI跌至50.7 見7個月新低
涉華記環球上市造假帳案 廉署起訴7人
港交所「科企專線」允保密形式申上市 通過上市聆訊始披露 設專隊與潛在申請人溝通
李家超總結「浙江行」 提升全方位合作
寧德時代通過上市聆訊 擬集資390億
太古擬分拆飲料附屬泰上市
金管局調查：首季中小企信貸狀况平穩
金發局：續提供政策建議 提升港競爭力
富智康首季轉賺 收入增2％
Skechers735億售私募基金 鞋業迄今最大收購 交易後將私有化
美3月貿易逆差 1405億美元破紀錄
OpenAI撤轉營利公司計劃 外界關注限制CEO掌控
張兆聰：利好因素多 航空股看高一線
港元定存工銀亞洲3個月年利率見5厘
美元定存高息精選
姜靜：港元料保持7.75附近
技術取勝：潤啤可望挑戰31元
劉思明：主題內部表現分化 追貨要注意成交
周顯：搵唔到食 靠教人維生
湯文亮：「士碌架」最高境界
城市花園3房758萬沽 5個月賺百萬 旺角60年舊樓 1個月升值9%
薈鳴1房1.45萬預租 業主回報4.4厘
1 PLANTATION ROAD上載樓書 擬限量推
上月整體物業買賣7244宗 5個月高位
種植道屋地放售 意向價3.98億
凱和山單邊「樓王」享九逕山翠綠景
會所兼融日式北歐清新風格
基金特區：Lombard Odier投資策略主管：關稅戰下 看好材料通訊服務股
湯文亮：「士碌架」最高境界
【明報專訊】星期二早上去到茶餐廳，大家都講起趙心童贏得世界「士碌架」大賽冠軍，有客人唔明白，乜嘢係set「士碌架」。
相關字詞﹕
茶餐廳手記
財經專欄
湯文亮
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