姜靜：港元料保持7.75附近

過去幾周，美元整體轉弱，同時由於資金需求回升和資本流入本港市場，港元流動性趨緊，港美息差明顯收窄，推高港元兌美元匯價。首先，市場對港元資產需求增强，南向通的資金淨流入連續3個月超過1500億港元；其次，市場正在為上市集資活動，以及5月尾開始的派息活動準備資金。

最後，上周銀行為滿足月底的監管需求，未能向市場釋放流動性，加上五一和佛誕假期，市場流動性不足，進一步推高港息。外圍方面，對「廣場協議2.0」的猜測再現，美元在亞洲市場的拋售速度加快，對亞洲貨幣出現明顯貶值壓力，尤其是對新台幣、韓圜等。市場憧憬與美國進行貿易談判之際，各國將容許貨幣走强，因此有企業增加美元對冲的同時，出口商亦加快拋售囤積的美元。以台灣為例，在過去幾日內，壽險公司加大美元對冲比例，加上融資套利交易止損，引發恐慌性拋售美元，推動新台幣大幅走强。

展望未來幾周，隨着金管局向市場注入資金，料可能有助於緩解首次公開募股以及派息等活動所帶來的港元流動性緊張。利率方面，料前端港元利率受到銀行間流動性的放寬的影響將較明顯，港元美元息差進一步擴寬的空間或有限。至於港匯，由於美元仍面臨下行壓力，預期美元兌港元將保持在7.75附近，不排除強方兌換保證在未來一段時間將再度被觸發，金管局或需繼續入市承接美元沽盤，銀行間總結餘將繼續攀升。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]