OpenAI撤轉營利公司計劃 外界關注限制CEO掌控

續由非牟利董事會管理

OpenAI於2015年以非牟利機構形式創立，但在2019 年轉型為「有限獲利」（capped-profit）模式，並保留了非牟利部門，後者對其牟利性質的子公司擁有控制權。在Altman於2023年突然被解僱又復職後，OpenAI着手改變其業務架構，但面臨法律挑戰，例如競爭對手兼OpenAI共同創辦人馬斯克，指控OpenAI尋求改組，是偏離開發AI造福人類的使命。

OpenAI最新表示，在聽取民間領袖的意見，並與特拉華州檢察長商議後，決定讓非牟利母企保留對OpenAI的控制權。PBC介乎非牟利與傳統牟利企業之間，在追求營利的同時，也必須承擔特定的公益使命。

（綜合報道）

[國際金融]