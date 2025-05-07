OpenAI撤轉營利公司計劃 外界關注限制CEO掌控

【明報專訊】ChatGPT開發商OpenAI宣布，撤回轉型為營利公司的計劃，未來將繼續由非牟利董事會管理，但此舉可能會使該公司未來的融資活動複雜化。OpenAI表示，仍致力將其營利部門，改組為公益公司（Public Benefit Corporation, PBC），而非牟利母企仍將保留對公司的控制權。外界關注此舉可能會限制行政總裁Sam Altman對OpenAI的掌控。
續由非牟利董事會管理
OpenAI於2015年以非牟利機構形式創立，但在2019 年轉型為「有限獲利」（capped-profit）模式，並保留了非牟利部門，後者對其牟利性質的子公司擁有控制權。在Altman於2023年突然被解僱又復職後，OpenAI着手改變其業務架構，但面臨法律挑戰，例如競爭對手兼OpenAI共同創辦人馬斯克，指控OpenAI尋求改組，是偏離開發AI造福人類的使命。
OpenAI最新表示，在聽取民間領袖的意見，並與特拉華州檢察長商議後，決定讓非牟利母企保留對OpenAI的控制權。PBC介乎非牟利與傳統牟利企業之間，在追求營利的同時，也必須承擔特定的公益使命。
（綜合報道）
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