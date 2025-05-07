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Skechers735億售私募基金 鞋業迄今最大收購 交易後將私有化

【明報專訊】受關稅政策威脅的全球第三大運動鞋零售商Skechers（美：SKX），同意以94.2億美元（約735億港元），出售給私募股權投資公司3G資本，是鞋業迄今最大規模的收購交易。收購價較Skechers的15天成交量加權平均股價（VWAP）高出30%，而Skechers將結束過去26年作為上市公司的歷史，轉為私有企業，預計這宗交易於第三季完成。

Skechers周一股價升超過24%，收報61.39美元，市值接近92億美元。由於受到關稅影響，在這宗交易宣布前，Skechers今年股價跌了28%。這意味即使3G支付了股票溢價，Skechers的收購價，仍低於其今年初的股價。

上月撤業績指引 警告關稅「構成重大風險」

該品牌在4月撤回全年業績指引時指出，關稅對其在越南和中國的製造中心產生影響，必須提高價格，並與供應商合作，以降低成本上漲。Skechers曾警告，關稅對其業務「構成重大風險」，可能導致利潤率下降、鞋價上漲及消費者需求減少。

分析師指出，Skechers在美國銷售的所有鞋履都在海外生產，其中約40%來自中國。美國政府目前向中國進口貨品徵收145%的關稅，並對其他國家徵收10%的基礎關稅。

Skechers上周與美國主要鞋業公司聯署呼籲美國政府豁免向鞋類產品徵收「對等關稅」，否則美國鞋類零售商將面臨生存威脅。不過根據Skechers提供的數據，該公司約三分之二收入來自美國以外的銷售。FactSet的數據顯示，Skechers有15%收入來自中國市場。

所有鞋履海外生產 40%來自中國

該品牌由格林伯格（Robert Greenberg）於1992年創立，最初是加州的伐木靴銷售商，後來開始銷售成人和兒童的運動鞋，其後又加入跑步、高爾夫及足球等運動鞋類別，價格低於Nike和Adidas等對手。

在交易完成後，Skechers仍將繼續由85歲的創辦人格林伯格及其管理團隊領導。私有化措施，將有助Skechers在不受市場壓力的情况下，應付關戰威脅。格林伯格現持有價值約11億美元的Skechers股份。

3G發聲明表示，Skechers是一個由創辦人領導的標誌品牌，擁有豐富的創造力及創新經驗，期待支持這公司開啟新篇章。該公司目前在全球逾120個國家及地區設有約5300間零售店，其中約1800家為自營商店。該品牌去年收入達到創紀錄的90億美元，利潤達6.4億美元。

今次是3G資本時隔近4年再次進行收購。彭博社稱，這宗交易反映鞋類及其他消費品等受關稅衝擊行業，為私募股權投資帶來機遇。彭博社的消息稱，摩根大通將為這宗交易，主導價值65億美元的債務融資，標誌槓桿融資市場再次活躍。

3G於2004年成立，並於2010年收購漢堡王（Burger King），將其與加拿大咖啡連鎖店Tim Hortons合併。3G對漢堡王（現屬於RBI）的投資，為其帶來豐厚回報，但3G與「股神」巴菲特投資旗艦巴郡所促成的卡夫（Kraft）與亨氏（Heinz）合併，並未能複製以往的成功經驗。 3G在幾年前已撤出卡夫亨氏（Kraft Heinz Co.）的投資。

TD Cowen分析，3G以削減成本來提高利潤率的策略而聞名，未來可能看到Skechers再次上市。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕私有化 收購 關稅

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