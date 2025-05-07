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經濟
新股

寧德時代通過上市聆訊 擬集資390億

【明報專訊】內地電池製造商巨頭寧德時代（深：300750）昨日通過港交所（0388）上市聆訊。彭博社昨引述交易條款報道，寧德時代昨日起已開始評估投資者對其香港招股的認購意向，計劃最早於本月啓動招股，集資至少50億美元（約390億港元），一旦屬實將有望成為今年全球按集資額計最大型IPO。

值得注意的是，據聆訊後資料集，除中信建投及中金（3908）外，美銀及摩根大通仍位列寧德時代的聯席保薦人。今年4月有報道，美國眾議院中國特別委員會主席致信上述兩家美資投行，特別指出寧德時代已被美國國防部列入中國軍工企業名單，要求其退出寧德時代的香港上市項目。寧德時代當時回應，信中提及的指控毫無根據，該公司從未涉足入與軍事相關的業務或活動，正與美國國防部接觸以消除任何誤解。

彭博：奇瑞汽車IPO 美資投行迴避

彭博社昨引述消息人士報道，今年2月遞表申請上市、擬集資約15億美元（約117億港元）的奇瑞汽車，承銷團為中金、廣發證券和華泰國際組成「全華資」班底。報道稱，摩根大通雖去年底被奇瑞選為聯席保薦人，但最終未簽署正式協議。為免與美制裁市場有業務往來的公司建立聯繫，其他美資投行也迴避參與奇瑞IPO事宜。摩根大通及奇瑞汽車不予置評。

據奇瑞汽車初步招股書，集團總收入中有很大部分來自海外市場。去年首3季，海外市場收入佔期內總收入的44%。面對地緣政治不穩定因素，奇瑞汽車表示，為降低制裁風險，集團已於去年底停止產銷到全面受制裁國家古巴、伊朗的交易，同時亦正縮減俄羅斯的業務活動，目前僅向非制裁客戶進行銷售。

博雷頓於富途暗盤升43%

今日掛牌的內地電動工程機械提供商博雷頓（1333）昨暗盤先報喜，於三大交易場均升逾四成。其中於富途暗盤升幅最勁，收報25.8元，升43.33%，成交2480萬元，不計手續費每手200股帳面賺1560元。博雷頓公開發售部分超額197倍，一手中籤比率2%。另外，獨立產業數字金融平台中企雲鏈昨遞表申請上市，中信建投、農銀、工銀及邁時為聯席保薦人。

明報記者 邱潤青

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