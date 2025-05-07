李家超總結「浙江行」 提升全方位合作

李家超昨出席行政會議前會見傳媒時表示，在提升浙港全方位合作方面，建立了「浙港合作會議」機制，並啓動了第一次會議，確立了13個重點領域、約50個項目，而浙港雙方亦簽署了4份合作文件，涵蓋科技創新、住房安居、經濟合作、青年發展等。亦積極推動兩地持續發揮合作平台的作用，並會建立專班，針對合作領域，深度推進不同的合作可能性。

建「浙港合作會議」機制

他又指出，今次浙江行簽署4合作文件，開拓了浙港科創合作的新機遇，他在浙江訪問了很多科創項目，亦跟「杭州六小龍」的代表進行交流；亦訪問兩個「六小龍」的企業，包括一家專門製造機械人和一家專門製造殘疾人士義肢的科創公司，亦跟兩家公司的始創人深入交流。

浙企來港設總部等 逾半今年落地

至於促進浙江會企業在香港的投資方面，他指出，在寧波專場推介會上，推動12個重點合作項目，包括金融、科創和物流等，浙江的企業亦計劃來香港設立總部、研發中心等，逾半數項目將會在今年落地。