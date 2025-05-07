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經濟

港交所「科企專線」允保密形式申上市 通過上市聆訊始披露 設專隊與潛在申請人溝通

【明報專訊】行政長官李家超昨天談及上周出訪杭州成果時，提到港交所將會開通「科企專線」便利科技公司在港申請上市。證監會與港交所（0388）昨天傍晚公布推出「科企專線」，將安排專設團隊，協助有意來港上市的特專及生物科技公司，在提交正式的上市申請之前理解適用的《上市規則》及進行相關的上市籌備工作，並允許這些公司可選擇以保密形式提交上市申請。

明報記者

「科企專線」將由港交所具備相關審批上市申請經驗的專業團隊領銜；並會接觸潛在申請人，深入了解其公司業務並協助其理解《上市規則》的要求；亦會就上市資格及合適性提供指引，例如核心產品要求、是否接受其他生物科技產品或不同藥監機構監管的臨牀試驗、資深投資者的資格及獨立性、特專科技行業可接納領域等；申請人亦可就與《上市規則》有關的具體問題與港交所探討並尋求初步指引。

港交所：過早披露 或有過高風險

目前大部分企業在向港交所提交上市申請後，申請版本即上載於港交所「披露易」網站。不過，港交所指出，特專及生科公司一般處於早期發展或產品尚未商業化的階段。與其他行業相比，過早或長期披露公司的營運策略、專有技術或上市計劃，可能會為這些公司帶來過高的風險。為幫助這些公司減輕有關風險，將允許這些公司以保密形式提交申請版本。換言之，相關企業可在通過上市聆訊後，才刊發「聆訊後資料集」及「整體協調人公告」。

符18C及18A 視為滿足同股不同權資格

另外，港交所又指出，完全符合主板《上市規則》18C及18A的特專及生科公司，將被視為已滿足《上市規則》8A（即同股不同權相關章節）所列的「創新產業公司」及「外界認可」，即符合有不同投票權架構的公司上市應滿足的創新產業公司資格。

港交所上市主管伍潔鏇表示，該所致力吸引世界各地的優質公司來港上市，並對潛在發行人籌備上市的過程提供支持。通過「科企專線」，希望提升監管透明度，支持創新企業的發展，增強香港市場競爭力。證監會企業融資部執行董事戴霖表示，該會支持設立「科企專線」及允許特專和生科公司可選擇以保密形式提交上市申請，以鞏固香港作為新興及創新公司首選上市平台的地位。

上市公司商會：增港市場競爭力

香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，現時不少內地公司有意來港上市，加上其他市場在審批上市方面趨放寬，從增加本港市場競爭力角度來看，開通「科企專線」是好事。現時生科公司上市數目不俗，但特專公司上市數目仍較少。他又提到，從投資者角度，若容許企業保密申請上市，要待上市申請通過後才刊發招股書，即投資者要到較後期才知悉公司上市，在了解公司業務、投資部署等，或有一些影響。

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