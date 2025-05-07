涉華記環球上市造假帳案 廉署起訴7人

當中3名親屬協助隱瞞身分

4名涉案審計及顧問人員同被控一項串謀詐騙罪名。案發時，林瑞美及蕭婉珊分別為匯聯會計師事務所（匯聯會計）的首席審計師及審計經理；陳偉麟及黃逸中分別為匯聯會計的同系公司匯聯企業咨詢的助理及經理。當中蕭、黃為註冊會計師。控罪指案中4人涉嫌於2016年10月至2019年11月串謀華記環球主席等人欺詐匯聯會計的董事和港交所，虛假地表示由他們製備的會計師報告，準確地反映華記環球的財務狀况，致使該名匯聯會計董事為報告背書，及將報告提交港交所並批准上市申請。

4人與3名親屬另被控一項串謀詐騙罪名，該3人分別為林瑞美的丈夫李文向及大伯李建設；以及黃逸中的姐姐黃穎雯。7名被告已獲廉署准予保釋。

控罪指於2019年10月至2021年4月，4名審計及顧問人員涉嫌與同案3名親屬及華記環球主席等人，串謀欺詐高鉦證券向李建設及黃穎雯等配售共588.8萬股華記環球股份，當中華記環球主席涉嫌向有關審計及顧問人員及其家屬提供150萬元報酬。有關人士涉嫌偽稱李、黃等人是獲配股的最終實益擁有人兼獨立人士。控方稍後將申請轉介案件到區域法院。

相關貪污調查仍繼續，廉署不排除加控涉案人其他罪行或檢控其他涉案人。