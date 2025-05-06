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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

退休綢繆不忘身心準備

【明報專訊】若想退休後生活無憂，愈早綢繆愈好，但大多數人在退休前只想到：「要儲多少錢才夠退休？」而忽略了身體和心理上的準備。當然，想過舒適的退休生活，萬萬不可缺錢，惟應同時做好心理準備，重整人生目標，以適應退休後的各種轉變。

明報記者 袁國守

對許多打工仔來說，退休代表着告別勞勞役役、優閒生活的開始，但對部分人而言，由繁忙的工作生活過渡到退休生活，有機會遇上種種難以預料的憂慮。為此，由政府到私營機構都有提供退休生活建議，例如「香港政府一站通」網站便有提供退休計劃及貼士，值得即將退休或已經退休人士參考，藉此適應退休生活。

首先，如何提取於工作時所累積的強積金（MPF）權益，相信是每個即將退休或已經退休人士關注的問題。「香港政府一站通」指出，一般而言，各位須在年滿65歲退休時方可提取MPF權益，但在若干特殊情况下，包括年滿60歲並提早退休及永久離開香港，亦可提早提取MPF權益。如符合有關提取資格，可向計劃受託人出示身分證副本及提交已填妥的「累算權益申索表格」，以提取MPF權益。

提前看書認識如何準備退休生活

金錢以外，政府認為實踐活躍及健康的生活，最能幫助退休人士順利過渡至退休階段。根據「香港政府一站通」建議，退休人士可透過參與義務工作讓生活更添意義，同時貢獻社會，而義務工作發展局提供各種義務工作的機會，並因應義工的技能及專業，安排他們參與不同的義務工作。另一方面，退休人士可參與各式各樣的消閒及文化活動，讓退休生活更豐盛，並富有新的意義。

事實上，退休後保持身心健康相當重要，有些人在脫離繁忙的工作生活後，會變得意氣消沉。此外，隨着年齡增長，亦會出現不同的心理轉變，為長者帶來煩惱和憂慮。為此，該網站提供了5項貼士：

1. 及早計劃退休生活：退休是一個逐漸發展的心理歷程，在退休前應先充分計劃，應思索自己對生活水平、健康護理、經濟、與家人的關係，以及其他方面的需要及目標，以便調整退休生活。即將退休人士可閱讀有關書籍來認識準備退休生活的資料，並與配偶、家人及朋友分享自己對退休生活的期望及憂慮；

2. 着重退休的好處：退休後，閣下可能再沒有穩定的收入及工作上的身分，但相對而言，可享受到退休的好處，如能享受與家人共度的餘暇時間；

3. 繼續經營婚姻關係：夫婦應珍惜相處機會，增強彼此間的溝通，建立更良好的關係；不論退休前後，應互相體諒並尊重對方在不同階段的需要；

4. 參與社交活動：盡量保持與好朋友的情誼，並要擴闊自己的生活圈子，多結識新朋友，例如可參與為長者而設的興趣小組、會社及長者中心的活動，建立良好的人際關係，千萬別孤立自己；

5. 保持健康生活模式：健康的體魄非常重要，在日常生活中，須經常保持適量的運動、足夠休息、均衡營養飲食，不吸煙及不酗酒。

除了醫療和財政上的準備，就退休前心態上的準備，虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）亦提供了5項建議，值得參考。

退休前制定財務健康生活方式目標

1. 接受人生即將進入新的階段：退休是人生的一個重要階段，這意味着閣下將不再是一個在職人士，但並不代表失去價值，相反應開始思考如何過更有意義的人生；

2. 設定目標：退休前可制定明確目標，包括財務、健康和生活方式等方面，這些目標可以幫助閣下更好地適應退休生活；

3. 了解退休後的生活：退休後的生活可能會和之前想像的完全不同，這需要時間準備和適應，所以退休前可以花時間了解不同的生活方式和活動，並思考自己喜歡的方式，以及考慮追求之前一直沒有嘗試的嗜好或興趣；

4. 放鬆心情、保持積極：退休可能會帶來一些不確定和焦慮，需要學會放鬆心情，享受退休生活，如可以去旅行、閱讀、多與朋友相聚、參加晚間課程，或者只是邀請鄰居來喝咖啡等，讓自己的心情保持愉悅和積極；

5. 學習掌握科技：科技可以實現很多事情，讓自己與世界各地的家人保持聯繫，甚至可在網絡上學習很多不同的事情。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

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