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經濟
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香港地產

SIERRA SEA處「後花園」 享山海景

【明報專訊】西貢西沙擁有新界東近年最具規範的綜合發展，而備受市場關注。繼早前集運動、康樂及購物部分的「GO PARK西沙」投入營運後，發展商新地（0016）最新推出區內首個全新住宅樓盤SIERRA SEA，兩輪銷售均取得相當理想銷情；項目由天然山、海美景，以及綠化康樂設施所圍繞，擁逾百萬方呎戶外運動空間，儼如「香港後花園」中的新景點。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 馮凱鍵

SIERRA SEA為西沙綜合項目的第1A（2）期，由4幢住宅大樓組成，關鍵日期為今年12月，附近建築密度低，令屋苑多數單位均享自然山景及海景；此外，屋苑部分單位前臨GO PARK，景觀同樣開揚翠綠。

可往港鐵大學烏溪沙兩站

雖然SIERRA SEA並非屬鐵路沿線盤，但住戶可乘搭城巴581號巴士，數分鐘可到達港鐵烏溪沙站、馬鞍山站；或可乘坐582號，到港鐵大學站及大埔白石角科學園。此外，亦有小巴線可來回港鐵大學站及烏溪沙站。

提供781伙 近七成屬一房兩房

今期項目提供781伙，標準1房戶實用面積301至314方呎，共110伙，佔比14%；兩房戶實用面積381至540方呎，共422伙，佔比54%，為屋苑佔比最多戶型；3房戶實用面積523至702方呎，共202伙，佔比26%。另設47伙特色戶，實用面積279方呎至1021方呎，佔比6%。新地是次以第3座10樓H室為連裝修示範單位的藍本，實用面積523方呎，為項目最細3房戶、開放式廚房設計，屬無改動單位，將連同裝修及家俬出售。單位設計主題是採用繽紛色彩打造年輕家居，以淺色及粉色家具，配搭深色牆身和木地板。

單位雖然附裝修，但與同座其他樓層的H室間隔分別並不大；3間睡房均打造成睡房，其中一間細房為嬰兒房，由於房內沒有大型入牆家具，買家可按個人需要，將房間再改造為書房或多用途房；主人房裝設曲尺窗，增加觀景視野，房內設入牆衣櫃，浴室設有大鏡櫃，收納空間不俗。

單位採可持續跨代設計

至於以第1座10樓J室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積453方呎兩房間隔、開放式廚房設計；單位另一特色是使用可持續跨代設計，以便不同年齡人士入住，如櫥櫃內藏升降拉籃、使用加強防滑地磚、企缸設扶手等，房間及浴室門亦已加闊設計，方便住戶使用扶助工具出入。

至於露台，亦以環保地台加高，與廳地板呈接近水平高度。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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