新城市廣場五一長假 人流生意按年升10%

【明報專訊】各商場於五一長假均各出其謀吸客，其中新地（0016）沙田新城市廣場斥700萬元推廣五一長假商場活動，首次聯乘POP MART人氣角色DIMOO ，以crossover Disney人物造型打造七大經典打卡位節日佈置，吸引旅客來港體驗氣氛之餘，亦推出多項消費優惠，包括「Just Buy Weeks年度感謝祭」推出近200項低至兩折的商戶折扣優惠及各項消費回贈獎賞，以及「玩樂滋味泊住賞」送出高達540元商場餐飲、超市百貨禮券及5小時免費泊車。新地指出，在多項推廣活動刺激下，商場五一黃金周長假人流及生意額分別按年錄10%及12%升幅。