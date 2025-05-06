新城市廣場五一長假 人流生意按年升10%

【明報專訊】各商場於五一長假均各出其謀吸客，其中新地（0016）沙田新城市廣場斥700萬元推廣五一長假商場活動，首次聯乘POP MART人氣角色DIMOO ，以crossover Disney人物造型打造七大經典打卡位節日佈置，吸引旅客來港體驗氣氛之餘，亦推出多項消費優惠，包括「Just Buy Weeks年度感謝祭」推出近200項低至兩折的商戶折扣優惠及各項消費回贈獎賞，以及「玩樂滋味泊住賞」送出高達540元商場餐飲、超市百貨禮券及5小時免費泊車。新地指出，在多項推廣活動刺激下，商場五一黃金周長假人流及生意額分別按年錄10%及12%升幅。
餐飲超市百貨美妝產品最受惠
新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，商場今年第七年舉辦年度感謝祭「Just Buy Weeks」，以非常吸引的折扣優惠及消費獎賞回饋顧客支持，同期亦推出「玩樂滋味泊住賞」，以消費集印花換領購物禮券吸引市民多次到訪商場吃喝玩樂。她又稱，一連5天內地五一黃金周假期，商場以餐飲、超市百貨、AV、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。
另外，華懋與法國五月藝術節於5月2日中環街市舉行《法國五月．盡在華懋集團》活動啟動禮，標誌雙方合作踏入第五年，持續推動香港文化藝術發展、促進社區凝聚力，並為商業注入新動力。