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經濟

香港地產

十大屋苑周末14宗成交 按周倍升創5周新高

【明報專訊】雖然十大屋苑部分單位估值在關稅戰下回軟，但五一長假大批港人外遊下，剛過去的周末交投卻明顯轉旺。中原及美聯統計均顯示，十大屋苑周末錄14宗成交，中原更稱，成交量較上周末7宗反彈一倍，重上雙位數交投量，亦創近5周新高，零成交屋苑大減至兩個。其中鰂魚涌太古城周末兩日錄4宗成交最旺，天水圍嘉湖山莊則錄3宗成交。

連同佛誕3日長周末，十大屋苑同樣錄14宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周六西沙SIERRA SEA次輪開售288伙，繼首輪後即日再沽清，令早前抱觀望態度的買家重拾置業信心，加上本周美國聯儲局再議息，市場憧憬重啟減息步伐，令買家加快入市決定。另外，美聯住宅部行政總裁布少明表示，部分新盤向隅客轉投二手市場，對二手樓市起支持作用。

太古城本月首5日錄5成交

剛過去周末連錄4宗成交的太古城，美聯分行區域經理吳肇基表示，踏入5月，屋苑暫錄5宗成交，其中位於明宮閣中層B室，實用582方呎，兩房間隔，獲用家以810萬元承接，實呎13,918元。原業主2011年610萬元購入，持貨約14年，帳面升200萬元或33%。不過，沙田第一城再錄二手蝕讓個案，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城本月至今只錄得約兩宗成交，其中43座高層G室，實用304方呎，兩房間隔，新近以394.5萬元易手，實呎12,977元。原業主2020年506.8萬元購入，持貨約5年帳面蝕112.3萬元或22%，連使費料實蝕約180萬元或約36%。

逸雅苑未補價兩房34年帳升6倍

另外，大埔居屋逸雅苑未補價單位樓價重返12年前水平。中原高級分行經理張少聰表示，逸雅苑A座中層17室，實用面積376方呎，兩房間隔，以248萬元未補價沽出，實呎約6596元，重返約2013年水平，並為屋苑最少3年來新低成交價。原業主1991年34萬元向房委會一手購入，持貨約34年帳面獲利約214萬元或6.3倍。美聯分行高級營業經理潘偉良表示，屯門市廣場錄得本月首宗成交，4座中層F室，實用面積392方呎，以約400萬元連租約易手，實呎10,204元。原業主1996年8月以約129.8萬元購入，帳面獲利約270.2萬元或逾兩倍。

相關字詞﹕逸雅苑 嘉湖山莊 太古城 十大屋苑

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