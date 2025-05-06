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經濟

香港地產

關稅戰陰霾 嘉湖估值連升3個月斷纜 單月跌3.5%見9年低 十大屋苑估價普遍升轉跌

【明報專訊】上月初美國總統特朗普掀起關稅戰，除令全球經濟不明朗外，亦令今年2月港府公布新一份《財政預算案》降低400萬元以下物業印花稅，一度刺激細價樓樓價回升之勢減弱。據本報追蹤的十大屋苑中60個私宅單位估價個案，逾半單位估價按月下調，其中天水圍嘉湖山莊兩房及3房戶估價，更雙雙結束連續3個月升勢，匯豐、恒生估值均按月下調約3.5%，齊跌至2016年以來9年新低。至於另一龍頭屋苑、鰂魚涌太古城兩房單位，中銀估價亦跌至近11年來低位。業界預期，近日估價仍未完全反映關稅戰帶來的衝擊，市場期望本周美國聯儲局議息後會否發出減息信號，或有助緩解市場的觀望情緒。

明報記者 歐陽慧恩

關稅戰下，十大屋苑估價普遍由升轉跌。本報統計，截至4月底全部60個私宅估價個案，有33個估價按月回落，佔比55%，跌幅由0.41%至7.82%；18個維持上月水平，佔比三成 ；其餘9個錄得升幅，佔比15%，升幅由0.91%至2.59%不等。嘉湖山莊的匯豐及恒生估值，自1月份以來首次錄得跌幅，景湖居11座高層A室，實用635方呎3房1套戶，去年12月估值為492萬元，連升3個月後，3月底估價505萬元，累升約2.64%，惟4月估價按月跌3.56%至487萬元，較去年12月估價還要低5萬元或約1%，為個案自2016年7月估價479萬元以來新低；另賞湖居2座中層F室，實用449方呎，去年12月估價367萬元，至今年3月估值達376萬元，同樣連升3個月或約2.45%，最新則按月跌3.46%至363萬元，較12月跌4萬元或1%，並為個案自2016年9月估價357萬元以來新低。

美孚3月估值升一成 上月急跌7.8%

此外，鰂魚涌太古城金星閣中層D室，實用582方呎兩房戶，經過2月及3月中銀估價均見845萬元後，4月卻跌至828萬元，按月跌2.01%，為該個案自2014年8月估價809萬元以來新低。東涌映灣園3座中層F室，實用471方呎，4月份中銀估價為525萬元，按月跌1.87%，為該個案自2017年4月份估價511萬元以來新低。另沙田第一城10座中層H室，實用327方呎兩房戶，匯豐及恒生4月估價392萬元，按月跌3.92%，為連續第二個月回落，跌至2016年9月份388萬元後新低。至於按月跌幅最大的個案，位於荔枝角美孚新邨恒柏街4號中層C室，實用507方呎兩房戶，匯豐及恒生4月估值495萬元，因3月份受印花稅減低帶來的升浪帶動，當時一度升至537萬元，較2月份487萬元大升10.27%，即使4月跌7.82%，仍比2月份升8萬元或1.64%。

業界觀望本周美聯儲局議息

中原按揭董事總經理王美鳳稱，由於銀行網上估價屬滯後數據，料現時估價未完全反映中美關稅戰展開後市况，目前買家入市態度仍審慎，加上發展商積極推盤及銷售貨尾，令樓價有下行壓力，但由於樓市近年已累積一定跌幅，估計若美聯儲局發出減息信號，或有助緩解市場觀望情緒，令樓價見底回穩。

相關字詞﹕減息 美聯儲 樓價下跌 美孚新邨 太古城 沙田第一城 嘉湖山莊 估值 十大屋苑

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