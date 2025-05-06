王品弟：政策鬆綁 細價新盤表現佳

【明報專訊】近期中美貿易戰局勢出現緩和迹象，此舉提振了整體經濟信心，亦為本港樓市注入正面支持。今年市場焦點仍集中於新盤市場，根據香港置業資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網數據及市場消息顯示，今年首4個月新盤成交量累計達5511宗，雖不及去年首4個月約6600宗，但仍屬6年同期次高，反映在利好政策推動下，市場購買力持續釋放，其中細價新盤表現尤為突出。
細價新盤需求激增主要受惠於兩大因素：一方面，今年市場推出多個細價新盤項目；另一方面，2月底《財政預算案》宣布將400萬元或以下物業印花稅大幅降低至100元，此舉顯著刺激該類物業的一手成交。根據香港置業資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網數據顯示，今年首4個月400萬元或以下一手成交量錄1003宗，已達到去年全年1127宗的約89%，為9年次高。
更值得注意的是，若以400萬元或以下一手成交量佔整體一手成交量比率計算，本年已達18%，即年內一手成交接近兩成屬400萬元或以下，相關比率較去年全年約7%大幅增加11個百分點，更創自2013年4月《一手住宅物業銷售條例》生效後新高。
踏入5月，多個新盤項目搶攻「黃金周」市場，紛紛推出置業優惠吸引買家，市場承接力表現強勁，反映資金正在尋求優質資產。
筆者認為，2024年2月實施的樓市全面「撤辣」政策，大幅降低了非本地買家的入市成本，再加上之後不斷推出有利樓市政策，進一步提振樓市，發展商亦趁勢積極以低價推售新盤，新盤市場交投尤其熾熱，當中細價物業表現有望更上一層樓。
香港置業研究部董事
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）