廖偉強：多元化需求為樓市帶來曙光

那麼，當樓價大跌，更多人可以圓置業夢，這是否代表一切變得更好？其實隨之而來的問題更為嚴重。不僅市場信心受挫，全港約170萬個私樓單位的業主將會受到影響。若每個單位價值下跌數十萬，被蒸發的資金往往以萬億元計，「負財富效應」對經濟民生帶來了更大動盪，因此，樓市平穩發展才是長遠之計。

近幾年住宅樓價累跌約三成，相信離底部也不遠。值得注意的是，目前樓市已吸引了多元化的客源支持：

1. 剛性需求的用家：他們始終是樓市的恒常動力，婚姻狀況變化、家庭成員增加或遷就校網等情况，均促使這些用家在低迷市場中仍入市；2. 細單位投資者：尤其是以400萬以下物業為目標的炒家，最近在市場上活躍；3. 為追求可觀租金回報率的長線投資者：他們對短期波動並不在意，專注尋找優質單位，以達到理想的租金回報率；4. 公屋富戶：政府不斷收緊公屋富戶政策，約8萬戶的公屋富戶或將被要求遷出，這將釋放出大量置業需求；5. 內地客源：近年他們佔總成交比例超過兩成，且持續增長。樓價已回落近三成，大部分業主不願見到價格進一步下跌。同時，樓市的需求日漸堅實，上述各類買家正伺機入市。筆者相信，這些多元化的需求足以展現樓市的韌性和潛力，讓樓價逐漸企穩下來。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]