陳永傑：供平過租 投資者追捧新盤

自去年9月美國展開減息周期，本港至今已減息3次共0.65厘，同時在租金與樓價走勢背馳下，今年2月中原城市租金指數CRI回報率升至3.5厘，創逾13年新高，更與H按（HIBOR）息率3.5厘看齊，扭轉過去兩年多以來按揭利率一直高於回報率的不利樓市局面。

自2008年爆發金融海嘯後，受惠美國量寬政策，本港曾長期處於「供平過租」。回顧過去16年，除了2022年5月至2025年1月，以及2020年4月曾「供貴過租」外，其餘超過八成時間都是「供平過租」，造就香港樓市的上升周期，這段時間大部分買樓的市民，供樓是供得開心。

踏入減息周期，價跌租升，「供平過租」將變得愈來愈普遍，尤其儲夠首期的上車客或考慮轉租為買；近年政府全力搶人才，帶動住屋需求，增強投資者入市意欲，肯平賣的新盤更見搶購。新地（0016）西沙SIERRA SEA開價吸引，項目鄰近中大，若購入作「學生公寓」，回報率料「坐四望五」，更勝銀行定期存款。本公司於首輪銷售促成一組客購入7伙的紀錄，客戶打算購入作長線收租或學生公寓之用。項目首日開售318伙即日沽清，創下過去一年紀錄。

中原地產統計的143個成分屋苑之中，多達74個屋苑出現「供平過租」，而回報率高於4厘的屋苑更多達25個，較去年同期10個增1.5倍。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]