摩根大通亞洲：外賣競爭激烈 美團沽27447

【明報專訊】內地「五一」假期旅遊出行熱潮推動餐飲消費。據美團（3690）數據顯示，假期首日，北上廣熱門商圈餐飲店線上排隊人數眾多，茶飲店製作等待達十幾杯。截至當日下午1點，平台上的餐飲堂食線上訂單量達當日高峰，同比增長73%。內地外賣市場競爭日益激烈，阿里巴巴（9988）旗下餓了麼宣布加大平台補貼力度，推出「餓補超百億」促銷活動。美團股價短期在130元上落，如認為升勢尚未結束，可留意美團購（13374），行使價158.5元，實際槓桿6.5倍，2025年8月5日到期；或可留意美團牛（66624），收回價123元，實際槓桿10.8倍，2025年12月12日到期。如認為升勢已近尾聲，可參考美團沽（27447），行使價109.9元，實際槓桿4.4倍，2025年9月23日到期；或留意美團熊（68540），收回價145元，實際槓桿7.5倍，2028年4月21日到期。
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