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經濟
2025年5月6日星期二
周家俊 ICB明辯商機
投資策略
金管局再入市 銀行結餘破千億 亞洲貨幣受捧 港元續觸7.75人幣升穿7.2
台積電受壓 台股跌逾1%亞太區最差
京東MALL疑落戶灣仔中藝舊舖
「叮咚買菜」港招聘人手 料搶攻生鮮市場
OPEC+增產 油價曾挫5%
M&G英卓投資管理：美政策風險升 分散投資至歐亞股
往績回顧：去年11月曾低配美股 超配中國股市
M&G英卓投資管理Andrew Chorlton：「對等關稅」後 美國債風險溢價升
汲取零息致高通脹教訓 料美聯儲審慎減息
鳴鳴很忙薄利多銷 擁逾萬店
Lalamove：藉科技增配對效率 日本訂單額較高 擬今年拓阿聯酋沙特
擬港試用無人機送藥保健品法律文件
昇世資本助東南亞中東客 來港IPO併購收購
美心推軟餐 病人康復信心增 兼顧健康與口味 長者重拾飲食樂
規劃退休 可配置股債黃金多元組合
環球經濟數據
金子：阿里走強 小注call 15717
張兆聰：小馬智行貨源歸邊 可小注一試
張兆聰：美股有貨宜部分獲利
伍禮賢：新東方轉型成功 增長勢頭強勁
涂國彬：金價暫整固 新高形態未變
投資者及理財教育委員會：虛擬資產質押服務潛在收益與風險
袁國守：傳統股俏 投資忌一味貪新忘舊
簡慧敏：土地註冊制改革滯後廿載 港亟需破局思維
《幫你格價》：善用商場優惠 減日常消費開支
Tom Stevenson：美股憂樂參半 黃金料成避風港
陳正犖：日央行削經濟預測 日圓或回落
許健生：每周兩天工作不是夢
KGI凱基：市場重新評估貿易風險 下調標指中位數目標
周家俊：企業品牌與老闆IP綑綁策略（二之二）
袁國守：美股有望炒多浸
林少陽：寧德時代IPO對港股啟示
技術取勝：中電突破下降軌
李聲揚：少看股票 有益身心
蔡金強：亞洲貨幣大暴走
艾雲豪：有效率市場是否一定是對的？
李順威：資金流出美國規模仍小
劉思明：市底轉強 恒指料挑戰50天線
瑞銀亞洲：新車交付領先 比亞迪購14063
摩根大通亞洲：外賣競爭激烈 美團沽27447
周顯：不明白為何他借錢給Channel C？
王弼：投資「美股七雄」策略
曾淵滄：本地地產股可開始收集
湯文亮：銀主盤其實是避難所
陳永傑：供平過租 投資者追捧新盤
廖偉強：多元化需求為樓市帶來曙光
布少明：淡風漸散 樓市迎爆發
王品弟：政策鬆綁 細價新盤表現佳
關稅戰陰霾 嘉湖估值連升3個月斷纜 單月跌3.5%見9年低 十大屋苑估價普遍升轉跌
十大屋苑周末14宗成交 按周倍升創5周新高
五一長假一手沽逾450伙 按年升13%
高才客4.8萬租皓畋3房逾千呎戶
新城市廣場五一長假 人流生意按年升10%
SIERRA SEA處「後花園」 享山海景
大興成交活躍 兩房呎售8837元
退休綢繆不忘身心準備
周家俊：企業品牌與老闆IP綑綁策略（二之二）
【明報專訊】上一期提到企業品牌與老闆IP綑綁的策略既有優勢，同時亦有缺點，今期再談談箇中案例。
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金管局再入市 銀行結餘破千億 亞洲貨幣受捧 港元續觸7.75人幣升穿7.2
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汲取零息致高通脹教訓 料美聯儲審慎減息
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張兆聰：美股有貨宜部分獲利
伍禮賢：新東方轉型成功 增長勢頭強勁
涂國彬：金價暫整固 新高形態未變
投資者及理財教育委員會：虛擬資產質押服務潛在收益與風險
袁國守：傳統股俏 投資忌一味貪新忘舊
簡慧敏：土地註冊制改革滯後廿載 港亟需破局思維
《幫你格價》：善用商場優惠 減日常消費開支
Tom Stevenson：美股憂樂參半 黃金料成避風港
陳正犖：日央行削經濟預測 日圓或回落
許健生：每周兩天工作不是夢
KGI凱基：市場重新評估貿易風險 下調標指中位數目標
周家俊：企業品牌與老闆IP綑綁策略（二之二）
袁國守：美股有望炒多浸
林少陽：寧德時代IPO對港股啟示
技術取勝：中電突破下降軌
李聲揚：少看股票 有益身心
蔡金強：亞洲貨幣大暴走
艾雲豪：有效率市場是否一定是對的？
李順威：資金流出美國規模仍小
劉思明：市底轉強 恒指料挑戰50天線
瑞銀亞洲：新車交付領先 比亞迪購14063
摩根大通亞洲：外賣競爭激烈 美團沽27447
周顯：不明白為何他借錢給Channel C？
王弼：投資「美股七雄」策略
曾淵滄：本地地產股可開始收集
湯文亮：銀主盤其實是避難所
陳永傑：供平過租 投資者追捧新盤
廖偉強：多元化需求為樓市帶來曙光
布少明：淡風漸散 樓市迎爆發
王品弟：政策鬆綁 細價新盤表現佳
關稅戰陰霾 嘉湖估值連升3個月斷纜 單月跌3.5%見9年低 十大屋苑估價普遍升轉跌
十大屋苑周末14宗成交 按周倍升創5周新高
五一長假一手沽逾450伙 按年升13%
高才客4.8萬租皓畋3房逾千呎戶
新城市廣場五一長假 人流生意按年升10%
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