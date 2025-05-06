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經濟
KGI凱基 投資根基

投資策略

KGI凱基：市場重新評估貿易風險 下調標指中位數目標

【明報專訊】美國總統特朗普上任百日以來，施政重點集中於驅逐非法移民、調停國際衝突、裁減政府僱員及大力推動關稅戰。特朗普的核心戰略參考了白宮經濟顧問Stephen Miran提出的「海湖莊園協議」，旨在透過三大目標重構美國經濟：一是債務控制，要求貿易順差國參與債務談判並延長償債期限；二是製造業回流，透過提高外國商品關稅保護本土產業，逆轉傳產空洞現象；三是讓美元回歸中性價值，修正美元過度高估造成的競爭力下降問題。

關稅戰的演變顯示特朗普政府在實施「對等關稅」時面臨調整壓力，預計90天後，除中國外其他國家將面臨平均10%至20%的關稅，中國的稅率則介於20%至50%之間。這反映特朗普意識到全面實施高額關稅的困難，並藉由暫緩關稅給予各國談判空間，尋求在保持目標下適度縮手。中國作為唯一完全報復的國家，但關稅仍不太可能超過50%，以避免雙方貿易斷絕及成本過高。整體而言，這場貿易戰範圍廣泛，對美國及全球經濟產生深遠影響，但90天的暫緩期也為市場帶來喘息空間與不確定性。

美國經濟面臨下行壓力，但不至於重演1930年代經濟大蕭條的嚴重衰退。當年大蕭條的成因包括：（1）戰後經濟過熱，信貸過度擴張；（2）貨幣政策反應遲緩及（3） 缺乏全球協調機制。相比之下，現今美國信用槓桿較健康，金融監理體系完備，全球貿易體系分散，故經濟衰退風險雖有升高，但嚴重程度有限。

若出現滯脹，聯儲局料將先着重壓制通脹，待需求下滑引發衰退時，再快速降息，以解決「滯」的問題。

從市場角度看，關稅戰對股市的影響遠大於對經濟基本面的直接衝擊，主要原因在於多數國家股市高度依賴外需，且股市估值變化往往先於基本面反映。目前市場對年底標普500指數的中位數目標約為6000點，較去年底下調約500點，反映市場對經濟及貿易風險的重新評估。未來，關稅談判及關鍵產業關稅調整將影響市場情緒，若特朗普政府能縮減關稅利淡因素，市場將偏多；反之若繼續激烈釋出負面消息，市况將加劇波動，市場傾向看淡。目前市場普遍認為7月初可能出現第二波下跌，反映對貿易戰不確定性的擔憂。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[KGI凱基 投資根基]

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