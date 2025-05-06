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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：傳統股俏 投資忌一味貪新忘舊

【明報專訊】關稅戰何時了？無人能說準。眼見特朗普政策朝令夕改，近日大多數基金經理的部署都傾向審慎，有「新興市場之父」之稱的麥樸思甚至直言，現階段現金為王，旗下基金95%倉位都是現金。換言之，目前投資策略還是保守一點好，但個別傳統股份年內表現不錯，尤其是股息率有約5厘的個股如「大笨象」匯控（0005）及周大福（1929）；由此可見，投資不應一味貪新（新經濟）忘舊（傳統行業），過分集中為大忌，分散一點始終較穩陣。

2023及2024年聖誕前，本欄都建議「聖誕鐘買匯豐」，萬幸算是有所交代；年初迄今計，匯控股價累升約14%，跑贏大市。「大笨象」上周派過首季成績表，雖然除稅前利潤94.84億美元，按年跌25.03%，但好過市場預期，加上30億美元的股份回購計劃，吸引資金追捧，上周三升見1個月高位89.2元，已完全收復4月2日美國公布「對等關稅」後跌幅。

匯控股息率5.9厘 防守力足

向前看，市場最憂心的，自然是關稅戰可能將拖累全球貿易活動和經濟增長，但匯控沒有下調前景指引，維持今年至2027年平均有形股本回報率（RoTE）約15%的目標。集團行政總裁艾橋智稱，在關稅明顯提高、經濟明顯放緩的模擬下行情景，估算對整體收入有低單位數的影響，惟稱該行收入來源多元化、質素高，有信心可以達標。

再者，匯控現價股息率約5.9厘，防守力足，80元大關應不會再輕易失守，一旦往後出現較深調整，會是收集良機。多家證券大行給予匯控的目標價都在百元以上，中金是其中之一，維持匯控目標價102.3元及「跑贏行業」評級。

除了匯控，傳統金融股中，還可吼實走勢回勇的友邦（1299），過去兩個交易日累升8.3%，主因其首季新業務價值達15億美元，按年增長13%；另外，受惠內地和香港訪客客戶群的增長，香港新業務價值上升16%。

綜合市場分析，友邦全年增長勢頭有望進一步改善，且今年預測股價對比每股內涵價值（P/EV）僅一倍，估值吸引，故今輪升勢應可持續，回吐至10天及20天線約55元不妨吸納，升至61元附近料見阻力。

券商近乎一致看好周大福前景

最後想提及的傳統股為周大福，在五一黃金周前夕抽高8.5%，雖上周五逆市回吐，但日內曾升見10.44元，續創1個月新高。周大福的賣點來得更簡單直接，關稅戰下，資金流入黃金避險，推升金價，黃金產品需求因而增加，作為知名珠寶鐘表商的周大福自然受惠。

儘管周大福股價年初至今已累漲52%，但估值仍合理，預測市盈率約18倍，股息率4.8厘。證券商近乎一致看好周大福前景，給予的目標價多在11元以上，惟與上周五收市價10.26元相比，再升水位似乎有限，慎防衝高後短線急回，即使有意追入亦要嚴控注碼。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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