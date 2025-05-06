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經濟
ESG 環保‧社會‧管治

美心推軟餐 病人康復信心增 兼顧健康與口味 長者重拾飲食樂

【明報專訊】香港65歲以上人口約佔總人口23%，即近170萬人，其中約38%長者有吞嚥困難問題。香港社會服務聯會行政總裁陳文宜指出，安老院舍中逾六成長者因中風、退化性疾病需依賴糊狀飲食，而這些餐食品類單調、缺乏口味，導致不少長者對飲食失去興趣與信心。美心集團近日推出的軟餐品牌「軟心膳」，以突破技術還原傳統點心的色、香、味，不僅讓長者重拾「同枱共膳」的幸福感，更成為企業以創新回應社會痛點的典範。

明報記者 黃汶汶

美心集團自2015年起策劃關懷長者的「千歲廚房」活動，與老友記一同飲茶、探訪社區、製作曲奇餅，將美食與社區連結。至今已有逾3500名長者參與，而「千歲廚房」更於10周年之際升級為「萬歲飲茶」。適逢10周年，美心集團推出專為吞嚥困難人士研發的軟餐品牌「軟心膳」，幫助長者尋回飲食樂趣。

「以往我們吃飯都要把所有食物剪碎或打成泥，完全沒了形狀，真的不是很想吃。」年過七旬的院友關炯豪坦言。關先生於去年12月中風入院，其太太羅慧妍提到，關先生病况最嚴重時僅能臥牀插喉，而醫院的糊餐外觀欠佳，自備餐點也較單調：「基本上吃幾口就要歇一歇。」隨病情好轉及引入軟餐，關先生「食慾大增，吃飯都變快了」，現已能逐漸練習站立。協助康復的香港聖公會福利協會言語治療師蕭偉健補充，關先生起初對進食缺乏信心，畏懼吞嚥，而軟餐因易於吞嚥且營養充足，大幅提升其康復信心。

推點心拼盤香草雞腿飯等

關先生現時除了重拾用餐動力，更積極提議增加「軟餐」品類。他表示，年輕時喜愛的糯米雞因糯米黏膩難以吞嚥，若能改良為軟食，將大幅改善進食體驗。

「軟心」之名，寓意「用心製作」。美心集團耗時兩年研發的「軟心膳」並非一帆風順。美心集團首席營運官蕭德威表示，最大難題在於確保軟食穩定性：「參數過高易化，參數過低易硬，維持穩定極具挑戰。」團隊借鑑日本技術，並收集香港聖公會安老院院友反饋，最終研發出了首輪推出產品「點心拼盤」及「香草雞腿飯」和「瑞士雞翼飯」。

「軟心膳」以社聯與香港大學、香港中文大學制定的「照護食標準指引」為基礎，為長者精選食材。

美心食品廠副廠長任健超舉例，看似健康的西蘭花對中風患者並不適宜。而原計劃的蓮藕，也被改用成南瓜等風味更突出的蔬菜，並通過添加香茅、薑黃素等香料提升飯菜味道。同時結合聖公會安老院的意見，減少鹽含量，同時兼顧健康與口味。就連「軟心膳」最年長品嘗者——今年104歲的李冠玉婆婆也以「好飽足、好溫暖、好幸福」，連連三好，對「軟心膳」讚不絕口。

政府藉社區照顧券資助軟餐設備

「軟心膳」的推出，離不開政府、企業與社福機構的緊密協作。勞福局長孫玉菡指出，政府透過「社區照顧券」與「樂齡康復基金」資助軟餐設備採購。而煤氣公司則發揮物流與義工網絡優勢，除免費配送首階段1萬份軟餐，更推出智能燃氣設備提升居家安全。

蕭德威坦言，儘管初期因手工製作成本較高，美心仍堅持為院舍長者免費提供逾1.2萬份軟餐，並計劃於7月在美心皇宮以近成本價推出「軟心膳」，讓「院舍特供」走入家庭餐桌。

[ESG 環保‧社會‧管治]

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