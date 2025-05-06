擬港試用無人機送藥保健品法律文件

擴網約車服務 大馬泰菲等地營運

同時，公司將繼續發展網約車服務，至今在營業該服務地區的司機數量有逾14萬名。

特區政府近期推動「低空經濟」，並展開「監管沙盒」試點計劃，同時計劃修訂《小型無人機令》（第448G章），涵蓋重量超過25公斤但不逾150公斤的無人機。盧家培透露，公司目前已取得數碼港至離島的無人機航線試點資格，而公司在海外市場的規模較大，若香港項目成功，有望將方案應用至其他地區。至於平台技術層面，只需在現有手機應用程式上加一個模組就可實現整合。

除無人機項目外，Lalamove亦持續擴展網約車服務，現於印尼、越南、馬來西亞、泰國及菲律賓等地營運，共擁逾14萬名司機伙伴。對於該服務會否擴展至內地，盧家培表示，內地市場在政策與營運層面需考慮更多因素，公司暫未涉足當地網約車業務。另外，被問及會否發展外賣配送市場，他則坦言相關業務涉及的除了平台與車手，還包括與餐廳的關係管理，而這並非公司的專長範疇。