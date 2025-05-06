汲取零息致高通脹教訓 料美聯儲審慎減息

普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽在《Money Monday》第494期（上月14日出版）封面故事中分析， 在「對等關稅」措施公布後，美國國債孳息率上升，原因是市場聚焦於特朗普政府本季將推出減稅等更多財政政策刺激經濟，財赤因此進一步增加須增發國債埋單，未來國債供應將大幅增加所致。

M&G英卓投資管理Andrew Chorlton則分析，美國聯儲局在2020年首季新冠疫情後曾大幅減息至零水平及重啟量寬（QE）買債救市，令之後幾年通脹升至數十年來高位，備受市場抨擊，故Chorlton相信，在汲取上述教訓後，美聯儲在是次減息周期將會審慎行事，減息速度較慢、力度較低，故此美國國債孳息率亦不會大跌，這對維持國際投資者的吸引力亦有幫助。

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[封面故事]