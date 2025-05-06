OPEC+增產 油價曾挫5%

金價升2% 重上3300美元

近期美國大打貿易戰引發市場對經濟衰退的擔憂，石油需求預期亦因此受壓。

石油增產下，紐約期油周一（5日）曾跌5%至每桶55.39美元。倫敦布蘭特期油則曾跌4.5%至每桶58.51美元。

高盛料今年剩餘時間內布油均價為60美元、紐約期油則為56美元，較早前預測各自調降3美元。該行表示，儘管石油現貨基本面相對緊張，但高閒置產能和高衰退風險仍使油價面臨下行風險，此外該行預計7月OPEC+仍將增產約41萬桶原油。

另一邊廂，大摩亦於OPEC+公布最新增產決定後調降油價預測，大摩預估，布油均價在今年第三四季為每桶62.50美元，比先前的預測低5美元；大摩亦預期，石油市場將會出現更大規模的供過於求，料下半年全球石油市場過剩量將增加每日40萬桶，至110萬桶。

美匯受壓 道指早段跌逾200點

周一美股開市走軟，道指及標指暫終止連升9日升勢，道指低開234點，報41,082點；標指跌45點，報5641點；納指跌0.8%，報17,830點。雖然美國總統特朗普已發聲預告，稱本星期「很有可能達成貿易協定」，不過資金開始流出美元，美匯指數曾跌0.5%，報99.48。