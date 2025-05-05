薛偉傑：Neuralink擬植入新裝置 讓失明者恢復低解像視覺

另一方面，亦有傳媒引述消息指出，一直燒錢的Neuralink正在籌備新一輪的融資行動，融資金額5億美元。初步顯示，該公司在這次融資之前的估值已升至大約85億美元，比2023年11月的35億美元估值高出大約1.43倍。

看來馬斯克淡出政圈、回歸科技界的首炮，經過了精心計算和部署。

3月31日，馬斯克在威斯康辛州市政廳透過YouTube做了一次直播活動，宣布他旗下的腦神經科技公司Neuralink可能會在今年底之前為一名失明人士做植入手術和臨牀測試，首次植入一款稱為Blindsight的腦機界面，目的是讓後者恢復低解像度的視覺。

已在一隻猴子身上試驗逾兩年

據馬斯克聲稱，Blindsight之前已在一隻猴子身上試驗了超過兩年，並取得顯著效果。此外，Neuralink亦在其網頁上宣布，向全球人士開放登記，讓他們報名參與將來的臨牀測試。

事實上，早在2024年9月，Neuralink已經宣布，Blindsight獲得美國食品及藥物管理局（FDA）認定為「突破性醫療裝置」，從而可以加速其測試和推出過程。

解像度暫時有如Atari遊戲機

不過，馬斯克當時亦希望控制公眾的期望，在社交媒體上強調，Blindsight初期提供的解像度，只會好像幾十年前的雅達利（Atari）遊戲機般（1977年9月推出的Atari 2600遊戲主機，解像度只是160 x 192，有128種顏色）。

不過它最終將會有潛力超越自然視覺，讓人類看到紅外線、紫外線甚至雷達電波，就好像電視劇《星空奇遇記》中「企業號D」母艦的失明總工程師Geordi La Forge般。

據悉，Neuralink正在研發的腦機界面至少有3款，並分別為它們註冊了3個商標：Telepathy、Blindsight及Telekinesis，直譯成中文分別是心靈感應、盲視、念力。其中，Telepathy已經植入了3個癱瘓人士的腦部做測試，目的是協助他們以意念（腦電波）來操作電腦等裝置。

Blindsight是協助失明人士恢複視力。而Telekinesis則應該是協助癱瘓人士操作穿在身上的外骨骼或者機械臂等。

英美學者50多年前已奠定技術原理

若說回本文主要關注的協助失明人士恢復視覺，其實Neuralink還算不上是先行者，因為神經科學家在視覺恢復領域的研究和探索最早可以追溯到1920年代。

早在1929年，已經有神經學家透過實驗，首次展示了可以透過大腦電刺激，來實現光的感知。

1968年，英國劍橋大學的兩名科學家將電極植入一名失明人士的大腦內，透過刺激視覺皮層，令後者產生了光的感知。雖然這個實驗仍然很簡單，但卻為後來的視覺假體（植入物）技術奠定了基礎。

1974年，美國猶他大學的研究團隊將這項技術進一步發展，他們在一名失明人士的視覺皮層中植入了一個矩形電極網格，成功將盲人點字的圖案投射到其視覺中，創造了第一個真正意義上的視覺假體。

雖然這個假體只能產生非常原始的視覺體驗，但它證明了透過大腦電刺激來重新建立視覺的可能性。

因此，Neuralink並不是首創整套技術和理論。只不過，隨着現時的晶片、微電子裝置、微創手術技術都比較成熟，加上具備資金，Neuralink有條件做更多和更深入的臨牀測試而已。

但這也不是說，Neuralink的測試就會一帆風順。因為人體的視覺系統十分複雜，先是外間的光信號進入視網膜和視神經，再在大腦的視覺皮層變成我們看到的影像，當中經過很多億個細胞的處理。

現時，外間估計Neuralink的腦機接口只有大約1000個電極。只靠這麼少的電極，即使恢復到視覺，相信其體驗也是非常有限的。

現有的電極技術在解像度和頻寬上仍然不足。雖然Neuralink計劃在未來幾年內將電極數量增加到16,000個以上，但這仍然無法與正常視網膜數以億計的感光細胞相提並論。

其次，大腦處理影像資訊的方式非常複雜，不僅涉及基本的邊緣檢測和物體識別，還包括更高層次的處理，例如顏色編碼和空間感知。

要在視覺皮層中完全重建這些功能，仍需要大量的研究和實驗。

另一個問題就是，Neuralink的腦機接口的長期穩定性，以及會否產生排斥問題，現時仍屬未知數。據報，其中一名植入Telepathy的癱瘓人士就曾經向外透露，該個腦機界面有大部分電極在短時間就鬆脫了。

明報記者 薛偉傑

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